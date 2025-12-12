我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

歐記健保補貼 參院兩黨提案都未過關 保費將大漲

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」補助今年底即將到期，但兩黨補救的提案都未獲國會通過。（路透）
俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」補助今年底即將到期，但兩黨補救的提案都未獲國會通過。（路透）

民主黨和共和黨為解決又稱為「歐記健保」的可負擔健保法（Affordable Care Act）補貼問題各自提出法案，11日雙雙在參議院表決，結果在都闖關失敗無法推進。這表示，數以百萬計「歐記健保」參保人依賴的聯邦補貼問題，幾乎沒有時間再作處理；補貼年底到期後，保費可能大漲兩、三倍。

參院未通過民主黨提出將聯邦補貼延長三年的法案，也未通過共和黨提出的設立新健康儲蓄帳戶替代方案。

今日美國報（USA TODAY）和美聯社報導，民主黨法案遭否決在意料之中，但民主黨人為延長歐記健保補貼抗爭數月、創下史上最長的43天政府停擺，最後仍以此結局草草收場，令人失望。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）曾在表決前表示，「明年保費即將飆升，我們的法案是最後一班列車，共和黨人若不加入，我們將沒有第二次機會。」舒默呼籲：「美國人民都在關注；讓我們避免一場災難。」

民主黨案表決結果為51票贊成、48票反對，蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）未投票。根據參院議事規則，該法案需要60票才能通過。值得注意的是，共和黨有四名參議員跑票，贊成民主黨延長補貼案；他們是：阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）和蘇利文（Dan Sullivan）、緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）和密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）。

共和黨案計畫每年向合格消費者的健康儲蓄帳戶 (HSA) 存入1000至1500元，以協助負擔不起醫療費用的國人。由於該案無法完全解決即將到期的歐記健保補貼問題，被民主黨人斷然拒絕。該案最後也以51票贊成、48票反對，遭到否決。戴恩斯再次棄權，肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）和民主黨投下反對票。

國會遲遲沒有進展，讓全美許多歐記健保投保者陷入惶惶不安的處境。由於明年 1 月 1 日生效的保險計畫，其開放投保通常在 12 月 15 日結束，許多家庭目前正以大幅提高的保費重新投保，卻無法保證國會會採取行動恢復補貼、降低成本。預料也會有人因此完全放棄購買保險。

隨著兩項法案11日都未能通過，年底之前達成延長補貼協議的希望正逐漸消失，甚至可能完全落空。下一個重要的立法期限是 1 月 30 日，屆時國會議員必須通過新的政府經費法案。不過，仍有部分議員相信可能達成協議，民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）說，「我希望兩黨之中，有足夠多的人願意坐下來達成妥協。」

民主黨人已決定，將把此議題當作明年期中選舉宣傳策略的核心議題。

民主黨 歐記健保 參議員

上一則

免簽旅客社群紀錄要審查 旅遊業不爽 「連中國都不這麼做」

下一則

輝達重返中國是終章前的序曲？分析：2028年將現轉折

延伸閱讀

兩黨歐記健保提案皆未過 逾2000萬人保費恐飆升

兩黨歐記健保提案皆未過 逾2000萬人保費恐飆升
部分共和黨參議員 願意讓歐記健保保費補助短期延長

部分共和黨參議員 願意讓歐記健保保費補助短期延長
13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令
喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
圖為台積電亞利桑那廠施工，攝於2022年。(路透)

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

2025-12-04 20:26
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪