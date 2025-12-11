喬州紅區再下一城 民主黨明年期中選舉 誓奪回眾院

喬治亞州民主黨候選人吉斯勒9日在喬州眾議會第121選區的選舉中爆冷門，擊敗共和黨對手獲勝。(美聯社)

民主黨 人9日選舉頻傳捷報，表現超出預期，民主黨立法競選委員會(DLCC)和民主黨國會競選委員會(DCCC)士氣大振，10日宣布將擴大競選版圖，盼透過期中選舉，扭轉州級和聯邦層級權力平衡，奪回眾院 控制權，甚至拿下參院。

9日的邁阿密市長選舉，由民主黨人希金斯(Eileen Higgins)勝選，打破了共和黨 自1997年來對市長職位的掌控。國會山莊報(The Hill)取得的10日備忘錄顯示，希金斯的高級顧問兼競選經理烏爾維特 (Christian Ulvert) 指出，邁阿密市民主黨支持率高出18個百分點，比去年前副總統賀錦麗在該市取得的1個百分點優勢，大幅提升，顯示民主黨已為明年選舉「充飽了電」，「民主黨在佛州乃至全國都聲勢強勁」。

9日再傳捷報，喬治亞州眾院第121選區，去年曾以12個百分點優勢支持川普，結果9日的補選，民主黨候選人吉斯勒 (Eric Gisler)以微弱優勢爆冷門擊敗共和黨對手葛斯特(Mack Guest IV)。這場勝利格外引人注目的另一原因是，吉斯勒去年競選該席位，是以22個百分點的差距敗給共和黨候選人。

DLCC現在正將目光投向加州、德州、佛州和北卡羅來納州，準備增加五個選區的進攻機會。DCCC表示，這些新目標「反映出對民主黨日益正向的政治環境」。目前為止，民主黨在國會補選的平均表現比預期高出17%。

民主黨人9日贏得邁阿密市長選舉，在喬治亞州傾向共和黨的紅區奪下一席州眾院席位，同時還保住新墨西哥州最大城市阿布奎基(Albuquerque)市長職位，其他幾個州議會選區成績也超出預期。