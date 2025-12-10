我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

董事長寫推薦信 佳能廣東廠裁員補償金曝光「被資遣反暴富」

互不相識 婦人刺退休護士17刀 動機太不值

生活成本人人有感 川普鐵粉仍挺他能解決物價問題

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統9日在賓州波科諾山的造勢集會，主打他的經濟政策已壓低物價。 (美聯社)
川普總統9日在賓州波科諾山的造勢集會，主打他的經濟政策已壓低物價。 (美聯社)

川普總統或許曾把美國生活成本問題說成「騙局」，但他的鐵粉依然感受到經濟壓力。然而，他們仍相信總統能解決難題。

法新社報導，數百位民眾，許多戴著紅色「讓美國再次偉大」毛線帽，9日在刺骨寒風中排隊，只為在賓州鄉間的一間賭場聽川普闡述他的經濟議程。

有多人向法新社表示他們對物價高漲憂心忡忡，但並未直接將責任歸咎在79歲億萬富豪川普的身上。

26歲公共教育行政人員夏伊（Brianna Shay）說：「就我個人而言，現在的物價很高…但就像很多事情一樣，得先變得更糟，才會開始變好。」

她也呼應川普的說法，將目前情勢歸咎於民主黨籍的前總統拜登（Joe Biden）。她說：「很遺憾的，前任總統把我們害慘了，害得很慘。」

夏伊一邊緊握寫著「川普帶給我們希望」的標語牌一邊說：「我認為民眾未來將能負擔得起生活開銷，但他（川普）上任還不到1年，大家都知道這種事沒辦法在1年之內全部解決。」

在自家共和黨施壓下，川普已調整對通膨問題的說法，承認物價「確實有問題」，一改他上週有關這只是「騙局」的說法。

他今天現身賓州艾里山賭場渡假村（Mount Airy Casino Resort），就是為了傳達他正在努力解決物價問題的訊息。

排隊等進場的群眾中，30歲冷氣技師狄克斯（Tevin Dix）說：「情況有點艱難，大家都在苦撐。」但他對川普提出的政策方案仍充滿信心，且認為包含對美貿易夥伴課徵高額關稅等的政策很快就會收效。

「如果這些關稅措施繼續實施，讓其他國家把工作帶回來，讓更多美國人重返工作崗位。」

然而，根據民調，對許多美國民眾來說，生活成本問題日益惡化起碼有一部分應歸咎於川普的關稅措施。而川普的支持率也創下他1月重返白宮以來新低。

儘管認同有經濟壓力，參加這場賓州造勢活動的民眾仍熱切讚揚川普其他政策，包括他對移民的強硬作法。

另外也有人輕描淡寫地回應所謂的經濟困境。

70歲的強生（Mark Johnson）說：「剛過的黑色星期五寫下新猷，如果大家都沒錢，那（黑五購物的）錢是哪裡來的？」

這位退休人士拿著一個戴著耶誕帽的川普紙板人像說：「我的投資表現都很好，我很滿意。問題不可能一夜之間解決，這需要一點時間。」

川普 賓州 關稅

上一則

一洲焦點／准Nvidia售中用意？報告示警中侵台 美恐大敗

延伸閱讀

哪個倒楣蛋？川普空軍一號發言遭廁所門「突襲」：出來吧

哪個倒楣蛋？川普空軍一號發言遭廁所門「突襲」：出來吧
路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁

路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁
日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普

日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普
獲捐款62.5億的「川普帳戶」 父母如何為孩子申請？

獲捐款62.5億的「川普帳戶」 父母如何為孩子申請？

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
圖為台積電亞利桑那廠施工，攝於2022年。(路透)

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

2025-12-04 20:26
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國