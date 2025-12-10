明年19州49市郡提高最低工資 助數百人應對可負擔危機

新的一年裡，將會有數十個州、市和和郡，提高當地的最低薪資標準。圖為送餐的外賣郎。(美聯社)

新的一年裡，將會有數十個州、市和和郡，提高當地的最低薪資標準，希望幫助數百萬美國人應對日益嚴峻的可負擔性危機。

今日美國報報導，根據非營利勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)的一份年度報告，從2026年1月1日起，19個州和49個市郡將提高其最低薪資標準，另有4個州和22個地方政府將在2026年稍晚時，將最低薪資標準提高；預計到2026年，總共將會有79個地區的最低薪資標準達到或超過每小時15元。

該組織資深研究員、報告作者拉斯洛普(Yannet Lathrop)指出：「提高最低薪資的政策，可以說是薪資過低勞工們的救星，他們受到日益嚴重負擔能力危機的影響最大。」可負擔性危機指的是，家庭收入與住房、食品雜貨和其他基本生活必需品成本之間日益擴大的差距。

經濟學家兼政策顧問愛德華茲 (Kathryn Anne Edwards)在接受「今日美國」(USA Today)採訪時表示，州和地方政府的最低薪資措施至關重要，因為聯邦最低薪資標準自2009年以來一直都沒有提高過；在近20年後，目前仍有100萬名美國人，拿著每小時7.25元的薪水。

愛德華茲補充指出，但有時，這些改變需要透過選民的選票來實現，而非州議會或市議會主導的政策提案。

「最低薪資是本世紀最熱門的投票議題之一，」她說，「如果把最低薪資問題提交公投，它肯定會通過，因為任何一個頭腦清醒的人都不會認為2025年的每小時七元工資是合理的」。