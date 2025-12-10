賓州造勢提可負擔危機 川普：政府正「擊潰」通膨

川普總統9日晚間前往賓州波科諾山(Mount Pocono)發表演說，堅稱他的政府正在「擊潰」通膨並表示「價格正在下降」。(路透)

連續數周批評外界對「可負擔性」(affordability)的關注並稱之為「民主黨 的騙局」後，川普 總統9日晚間前往賓州波科諾山(Mount Pocono)發表演說，推銷其經濟議程。此行悄悄承認，他需要採取更多行動來凝聚大眾對其政策的支持。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，在這場具有造勢風格的演說一開始，川普提到「美國再次勝利」、「賓州再次繁榮」，他還強調這個關鍵搖擺州的就業成長，指出其失業率略低於全國平均，川普認為，對外國商品祭出的關稅正為美國經濟帶來效益。他還堅稱政府正在「擊潰」通膨並表示「價格正在下降」。雖然9月的消費者價格年增率3%，遠低於2022年通膨率衝上9.1%時的水準，但仍高於聯準會(Federal Reserve)的目標2%。

川普持續將負擔能力問題歸咎於民主黨，「高物價是他們(民主黨)造成的，而我們正在讓價格回落，」他說。近來他對外與私下都對外界聚焦「負擔能力」一事感到不滿，稱其為民主黨編造的「騙局」、「詐欺」與「詭計」。川普在11月6日宣告汽油價格下降與沃爾瑪(Walmart)感恩節食品套裝優惠後說，「我不想再聽什麼負擔能力的問題，因為現在我們的價格低了許多」。

川普的支持者舉著「提高薪資」、「降低物價」的標語，出席他9日在賓州Mount Pocono的演講活動。(美聯社)

他在演說中提到，決定談論可負擔性，部分原因是幕僚長威爾斯(Susie Wiles)告訴他，必須開始為期中選舉造勢。實際上，民調 也顯示，選民感受到高物價與生活成本壓力以及就業市場的艱難，其中不少人認為部分責任歸咎於川普。

川普8日晚接受「Politico」訪問時表示，如果替自己的經濟表現打分，他會給自己「A＋」，甚至是「A＋＋＋＋＋」。不過，民調及11月選舉民主黨之所以勝選，顯示許多美國人並不認同他的說法，其中還包括部分川普鐵桿支持者，但川普仍堅持宣稱其經濟政策「完全成功」。

川普指出，若美國人感到壓力，那是因為前總統拜登與民主黨造成的。在面對食品通膨壓力升高，川普本周下令對食品價格操縱展開全面調查，特別針對外國公司。只是這個舉動凸顯了他以關稅為主的經濟政策面臨的關鍵矛盾：若沒有廉價外勞、進口與資本，美國要維持廉價食品幾乎是不可能的。