我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

賓州造勢提可負擔危機 川普：政府正「擊潰」通膨

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統9日晚間前往賓州波科諾山(Mount Pocono)發表演說，堅稱他的政府正在「擊潰」通膨並表示「價格正在下降」。(路透)
川普總統9日晚間前往賓州波科諾山(Mount Pocono)發表演說，堅稱他的政府正在「擊潰」通膨並表示「價格正在下降」。(路透)

連續數周批評外界對「可負擔性」(affordability)的關注並稱之為「民主黨的騙局」後，川普總統9日晚間前往賓州波科諾山(Mount Pocono)發表演說，推銷其經濟議程。此行悄悄承認，他需要採取更多行動來凝聚大眾對其政策的支持。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，在這場具有造勢風格的演說一開始，川普提到「美國再次勝利」、「賓州再次繁榮」，他還強調這個關鍵搖擺州的就業成長，指出其失業率略低於全國平均，川普認為，對外國商品祭出的關稅正為美國經濟帶來效益。他還堅稱政府正在「擊潰」通膨並表示「價格正在下降」。雖然9月的消費者價格年增率3%，遠低於2022年通膨率衝上9.1%時的水準，但仍高於聯準會(Federal Reserve)的目標2%。

川普持續將負擔能力問題歸咎於民主黨，「高物價是他們(民主黨)造成的，而我們正在讓價格回落，」他說。近來他對外與私下都對外界聚焦「負擔能力」一事感到不滿，稱其為民主黨編造的「騙局」、「詐欺」與「詭計」。川普在11月6日宣告汽油價格下降與沃爾瑪(Walmart)感恩節食品套裝優惠後說，「我不想再聽什麼負擔能力的問題，因為現在我們的價格低了許多」。

川普的支持者舉著「提高薪資」、「降低物價」的標語，出席他9日在賓州Mount P...
川普的支持者舉著「提高薪資」、「降低物價」的標語，出席他9日在賓州Mount Pocono的演講活動。(美聯社)

他在演說中提到，決定談論可負擔性，部分原因是幕僚長威爾斯(Susie Wiles)告訴他，必須開始為期中選舉造勢。實際上，民調也顯示，選民感受到高物價與生活成本壓力以及就業市場的艱難，其中不少人認為部分責任歸咎於川普。

川普8日晚接受「Politico」訪問時表示，如果替自己的經濟表現打分，他會給自己「A＋」，甚至是「A＋＋＋＋＋」。不過，民調及11月選舉民主黨之所以勝選，顯示許多美國人並不認同他的說法，其中還包括部分川普鐵桿支持者，但川普仍堅持宣稱其經濟政策「完全成功」。

川普指出，若美國人感到壓力，那是因為前總統拜登與民主黨造成的。在面對食品通膨壓力升高，川普本周下令對食品價格操縱展開全面調查，特別針對外國公司。只是這個舉動凸顯了他以關稅為主的經濟政策面臨的關鍵矛盾：若沒有廉價外勞、進口與資本，美國要維持廉價食品幾乎是不可能的。

川普 民主黨 民調

上一則

伊利諾州新法 禁止ICE在法院、醫院抓人

下一則

42免簽國旅客來美 擬審查5年社群紀錄 台灣也入列

延伸閱讀

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大
川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」
川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免

川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免
美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位