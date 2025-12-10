我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普賓州「試水」喊解決可負擔危機 選民埋單嗎？

記者顏伶如／綜合報導
川普總統9日在賓州波科諾山舉行造勢活動，實地測試正在幫美國人民解決「負擔能力」問題的主張獲得民眾何種反應。(路透)
川普總統9日在賓州波科諾山舉行造勢活動，實地測試正在幫美國人民解決「負擔能力」問題的主張獲得民眾何種反應。(路透)

川普總統9日在賓州波科諾山(Mount Pocono)舉行造勢活動，實地測試正在幫美國人民解決「負擔能力」(affordability)問題的主張獲得民眾何種反應。川普先前在白宮橢圓形辦公室亮相時的論述以及社群媒體發文內容，如今改在充滿選舉風格的場合呈現。

美聯社報導分析，川普踏上這趟賓州之行的同時，民調持續顯示社會大眾對於川普經濟領導力的信心已動搖。上個月幾場地方選舉中共和黨表現差強人意，白宮開始嘗試說服選民明年經濟將會好轉、任何與通膨有關的焦慮感都跟川普無關。

川普一直將通膨歸咎於前任總統拜登，但川普某些政策卻讓物價漲至40年新高。川普4月宣布「解放日」(Liberation Day)關稅政策之後通膨迅速升溫，企業紛紛提出警告說，加徵進口關稅將以更高價格的形式轉嫁給消費者，勞工聘用則將縮減。

報導指出，川普對經濟形勢的說法是否獲得選民認同，這場造勢活動的所在地波科諾郡(Monroe County)是觀察指標。2020年大選時拜登在波科諾郡勝出，但2024年大選則由川普獲勝，進一步奠定共和黨拿下賓州這個搖擺州的基礎，得以重返白宮。川普造訪的賓州地區對於眾議院明年期中選舉影響重大。

無法否認的是，即使住在波科諾郡的川普支持者，也認為通貨膨脹將持續存在。

2024年大選投票給川普的72歲已退休維修技工赫迪(Lou Heddy)表示，注意到僅在過去一個月裡，跟妻子的生鮮雜貨開銷就從175元漲到200元。他說，一旦食物價格漲上去，就再也不會下降。

支持民主黨的66歲婦人蘇珊‧費納者(Suzanne Vena)則說，川普關稅讓生活開銷變重，食物、房租、電費全面漲價，但自己卻靠固定收入過日子。她說，川普競選時說要終止通膨，「我們一開始聽到的說法就是如此，至於我有沒有相信呢，那就是另一個問題，我並沒有相信」。

川普 賓州 白宮

上一則

明年19州49市郡提高最低工資 助數百人應對可負擔危機

下一則

台製H200晶片 運美審查再銷中…美抽成25%來自台灣關稅

延伸閱讀

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大
川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」
川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免

川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免
美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位