我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法台等42免簽證國

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大

編譯黃淑玲／綜合外電
川普總統9月時在白宮與國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（左）、財政部長貝森特談話。 (路透)
川普總統9月時在白宮與國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（左）、財政部長貝森特談話。 (路透)

金融時報報導，美國聯準會（Fed）下任主席遴選進入最後階段，總統川普本周開始面試候選人，白宮經濟顧問哈塞特與其他三人一起角逐鮑爾將在明年5月卸下的職位。

金融時報引述未具名三位政府高階官員指出，川普與財政部長貝森特今（10）日預定與候選人之一的前聯準會理事華許面談，下周也至少再排一場面談。對候選人的面試仍在進行，顯示目前哈塞特雖仍然是最可能的勝出者，但不保證川普最後就會選他。

消息來源說，若選擇哈塞特，他的任期也可能被縮短。貝森特據悉已向白宮提交四位候選人名單，確定包括哈塞特、華許，另兩人則是現任Fed理事沃勒、鮑曼，貝萊德的高階主管李德這三人中的兩位。

國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特傳出在角逐戰中領先之後，已令市場產生不安情緒，擔心他會無差別大幅降息。哈塞特顯然看到市場反應，他周二（9日）參加華爾街日報的活動時強調，如果他出任下屆Fed主席，對於降息與否的決定，他會根據自己的判斷而不是屈從政治壓力。

然而，哈塞特同時表示，未來幾個月有「充足的空間」降息，這樣的看法正與頻頻催促降息的川普一致。他說：「如果數據建議我們這麼做（指降息），就像現在，我認為有充足的空間來進行。」被追問這是否代表他認為Fed今天將可降息超過1碼？哈塞特回答：「正確。」

知情人士透露，遴選的討論過程中，考慮了讓哈塞特只擔任短期主席的可能性，而且哈塞特已向貝森特提議，自己可以遞補接任鮑爾在聯準會理事會中的席位，鮑爾的這席理事任期會在2028年1月到期。然而鮑爾尚未決定在主席任期結束後，是否也會辭去理事。依規定，Fed主席必須同時是理事。

金融時報指出，川普經常表示，他希望由貝森特出任Fed主席，但貝森特不想接。若是哈塞特只出擔任較短期主席，那麼貝森特可能得以在川普第二任期的後段轉任Fed主席。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明稿中重申：「所有由川普總統決定的人事，都會直接由總統親自宣布。在此之前，任何討論都只是無謂的臆測。」川普先前已說，他會留待明年初再宣布繼任人選。

聯準會10日（台北時間11日凌屒）將公布最新利率決策，市場普遍預期會連續第三次降息1碼，聯邦資金利率目標區間下調至3.5%至3.75%的三年新低。川普則是依然呼籲應將美國借貸成本降至1%。

川普 降息 貝森特

上一則

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

下一則

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

延伸閱讀

川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免

川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免
川普突解禁H200內幕曝光 白宮驚覺華為AI系統追上Nvidia

川普突解禁H200內幕曝光 白宮驚覺華為AI系統追上Nvidia
美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一
宏國大選計票完成99% 卡斯楚指結果遭竄改控川普介選

宏國大選計票完成99% 卡斯楚指結果遭竄改控川普介選

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位