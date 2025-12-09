阻各州自管 川普將簽AI行政令 反對派：總統無權干預

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普8日發文表示，本周將簽署行政命令禁止各州自行立法規範人工智慧。（美聯社）
川普8日發文表示，本周將簽署行政命令禁止各州自行立法規範人工智慧。（美聯社）

川普總統8日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，本周將簽署行政命令禁止各州自行立法規範人工智慧(AI)。紐約時報分析，對於過去這段期間大力遊說放寬規定的科技業來說，這個發展堪稱一大勝利，但某些法律專家與反對派人士則說，總統並沒有干預各州立法的法律權限。

紐約時報報導，川普發文表示，將為人工智慧訂定聯邦法規及審批標準，消除過去幾年來不同州法出現多頭馬車的狀況。他指出：「在這場競爭裡，我們目前贏過所有國家，但如果我們讓50州都參與規定與審批程序，勝利就沒辦法維持太久。」

雖然川普並未在發文中說明細節，但川普政府內部上個流傳一份行政命令草案，內容指示司法部長對各州提告，推翻各州對於人工智慧訂定的州法。

科技政策倡議組織「民主科技中心」(Center for Democracy and Technology)州政府參與部主任霍爾(Travis Hall)說：「總統不能透過行政命令主張聯邦法優先於州法，這一點絕對不容置疑。」

他說，聯邦法優先於州法(pre-emption，又稱聯邦優先權)是國會的職權範圍，國會對於這個議題已經考慮過，並且拒絕介入，國會也應該持續保持拒絕態度。

聯邦法規處於真空的狀態下，各州過去幾年紛紛訂定法律要求人工智慧公司必須對AI模型的安全、消費者隱私保護進行測試，並且禁止可能影響選舉的深偽(deep fakes)內容。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，今年當中全國50州與美國屬地都有提出AI法案，在38州裡合計已經通過100條AI法規。

創投公司安德立森霍洛維茲(Andreessen Horowitz)以及OpenAI等科技公司，都曾向聯邦主管機關與白宮積極遊說，要求阻止各州通過的AI州法，理由是各州法規東拼西湊已對科技公司造成挑戰。

安德立森霍洛維茲便指出，初創公司與企業家面對州法最嚴格限制，「如此不平衡的狀況已經威脅到對美國創新極為重要的競爭活力」。

