我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

格林CBS受訪轟MAGA 川普以「雙關語」嘲弄姓氏

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨眾議員格林接受CBS訪問時嚴厲批評川普總統，川普則痛斥格林為「爛蘋果」。(路透)
共和黨眾議員格林接受CBS訪問時嚴厲批評川普總統，川普則痛斥格林為「爛蘋果」。(路透)

共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)訪問時，嚴厲批評川普總統，坦言自認不再是「讓美國再次偉大」(MAGA)的一員，僅認同「美國優先」政策；MAGA成員群起激憤，川普則痛斥格林為「爛蘋果」，也罵CBS新東家允許該訪談播出。

川普8日在「真實社群」發文寫道，「瑪喬麗‧『叛徒』‧布朗(Marjorie 'Traitor' Brown)變壞的唯一原因，就是她被美國總統拋棄(這肯定不是她第一次被拋棄！)」。川普利用格林的姓氏(Greene)語帶雙關，因綠色植物感受到壓力會變成棕色；川普也把格林的中間名Taylor改為Traitor(叛徒)。

川普接著寫道，「她現在的想法真的很糟，她讓我想起一顆爛蘋果(Rotten Apple)！」

格林7日接受CBS新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時，批評川普及他在共和黨的地位，並與MAGA運動畫清界限，同時質疑川普的競選承諾。

當格林被問及是否仍認同MAGA運動時，格林表示她已與MAGA畫清界限，僅認同「美國優先」的理念，並指其他共和黨人在暗地裡嘲諷川普。

格林說：「我認為他們害怕越線，或在社群平台『真實社群』(Truth Social)上遭抹黑。」

格林指出，共和黨同僚私下對川普抱持不同看法，「我看著許多同事從嘲笑他，揶揄他的說話方式，不斷笑我支持他；直到川普去年贏得初選後，他們開始拍他馬屁，且首度戴上MAGA紅帽」。

格林11月宣布將於明年1月初辭去眾議員職務後，震驚政界；更早之前，川普撤回對格林的支持，闡明他受夠了她屢次批評政府重大議題，包括公布淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案、政府停擺、外交和醫療照護政策等。

許多MAGA人士在格林宣布辭官前抨擊她與川普決裂，他們現在仍繼續嚴厲地批評格林，政治評論員法拉什(Shawn Farash)指格林「自取其辱」。

川普支持者寫道，「格林是美國政壇的譚亞‧哈汀(Tonya Harding)」，哈汀是備受爭議的前美國女子花式溜冰運動員。

另一名MAGA支持者批評格林為「卑鄙的垃圾」；還有人寫道，「川普一眼就看穿她，所以才不支持她競選參議員。」

另據路透報導，川普話鋒一轉，抨擊CBS新東家派拉蒙(Paramount)允許「60分鐘」節目播出採訪格林的內容，痛斥派拉蒙「比起CBS前老闆也沒好到哪裡去，他們剛因為製作你們最愛總統(就是我)的假新聞而賠償我數百萬元，『60分鐘』簡直愈來愈糟了！」

川普 共和黨 美國優先

上一則

Nvidia售中H200晶片挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證

下一則

上訴法院裁任命案違法 川普前律師哈巴辭新州檢察官

延伸閱讀

川普放行H200出口中國 Nvidia讚英明、專家發出警告

川普放行H200出口中國 Nvidia讚英明、專家發出警告
川普令墨西哥「放水」否則加徵5%關稅 另盯上加、印兩商品

川普令墨西哥「放水」否則加徵5%關稅 另盯上加、印兩商品
川普准了 美國開放出售Nvidia H200晶片給中國

川普准了 美國開放出售Nvidia H200晶片給中國
「H200銷中」川普政府分潤25% 相關規定適用AMD與英特爾

「H200銷中」川普政府分潤25% 相關規定適用AMD與英特爾

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？