上訴法院裁任命案違法 川普前律師哈巴辭新州檢察官

川普總統今年3月任命前私人律師哈巴(中)出任新澤西州聯邦檢察官，經法院裁定此項任命違法後，哈巴8日辭職。(路透檔案照)

川普 總統任命前私人律師哈巴(Alina Habba)出任新澤西州 聯邦檢察官，遭聯邦上訴庭裁定違法後，聯邦司法部 長邦迪(Pam Bondi)表示會繼續上訴，但哈巴8日宣布辭去該職務。

綜合美聯、路透等報導，賓州中區聯邦法院 8月底裁定哈巴出任聯邦檢察官不合法後，費城聯邦第三巡迴上訴法院本月稍早維持原判。

儘管邦迪力挺，但哈巴8日在社群媒體發表聲明宣布辭去該職，同時抨擊法院的裁決是出於政治動機，她的辭職是為了「維護其辦公室的穩定」而非投降。

她強調「不要把服從誤解為投降」，她說川普政府將繼續就巡迴法院的裁決提起上訴，「辭職決定不會削弱司法部，也不會削弱我個人的力量」。哈巴將會繼續留在司法部擔任邦迪的高級顧問。

另一方面，邦迪指責這些法官不應有權否決總統對檢察官的任命選擇，司法部將繼續努力推翻法院對哈巴的裁決，如果上訴成功，哈巴將重返檢察官職位。

不過她說，「在那些政治化的法官手中，讓哈巴繼續留下來難以落實」。

批評者認為川普一直在利用法律漏洞，將只問忠心而不理會是否合資格的人，安插到需要參院確認的職位上。

川普在首個任期完結後的四年裡，涉及多起刑事及民事遭起訴。本來是新澤西州一家小型律師事務所合夥人的哈巴，在多起訴訟裡作為川普的辯護律師之一，經常以「法律發言人」的身分出現而為人所認識。

不少分析認為，上訴法院裁決及哈巴的辭職，對川普的其他司法任命案或會帶來廣泛的影響。