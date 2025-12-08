我的頻道

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

編譯吳孟真／綜合報導
川普總統面臨物價不降的政治壓力。(美聯社)
川普總統正面臨物價高漲的民怨，幕僚正敦促將施政焦點轉向打擊高物價，否則可能影響共和黨明年的期中選舉選情。川普6日已簽署行政命令，要求調查食品業可能的價格操縱行為。

川普向來視民眾的生活成本負擔問題是民主黨設下的陷阱與「騙局」，宣稱自己是「平價總統」，成功削減了藥價，還矢言將發放「關稅紅利」。但他卻難以說服民眾。

Politico民調顯示，37%去年投票給川普的民眾認為，如今生活成本是記憶中最高。儘管57%投給川普的民眾說，前總統拜登須為經濟現況負全責，或幾乎全部責任，但也有25%對川普持同樣看法。

根據民調，不論是否投給川普，45%民眾表示生鮮食品最難以負擔，其次是住宅(38%)和醫療照護(34%)。

在此同時，隨著美國正出口創紀錄的天然氣，國內天然氣價格過去一年來卻已跳漲逾70%，加劇民眾對物價的不滿。

川普的幕僚團隊正力促他改變經濟訊息，許多顧問希望他能調整與「可負擔性」相關的說法，敦促他多談及政府在提升薪資、降低居住成本與壓抑通膨方面的作為。

白宮幕僚也正在調整川普的部分公開行程，將焦點轉向生活成本，計畫明年初在全美各地發表以經濟為主題的演說，並把川普二度上任以來的重心從外交事務拉回國內議題。

川普6日已下令司法部和聯邦貿易委員會(FTC)，成立食品供應鏈任務小組，調查可能的價格操縱和其他壟斷行為，以及海外實體對食品相關產業的掌控，是否構成國安威脅。根據該命令，調查後若發現壟斷行為，將採取執法行動並提出新的規範措施。

川普 民調 天然氣

