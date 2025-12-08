好市多敢告川普要求關稅退款 全因掌握這優勢

華盛頓郵報報導，面對川普總統的對等關稅 政策，美國大型零售業 者近一年來儘管抱怨連連，表示由於價格上漲導致獲利銳減，但大型零售業只有好市多 (Costco)敢將政府告上法院，直接挑川普政策，要求關稅退款。

好市多是第一家、也是目前唯一控告川普政府，要求關稅全額退款的零售業巨擘。最高法院最快本月就會宣判川普動用緊急權力來課徵關稅是否合法，如果判決不具合法性，好市多即具有獲得關稅退款的資格。

專家指出，提起訴訟是一高招，但是為什麼其他業者不敢直接戰川普政府，這是因為好市多擁有足夠的本錢與堅守原則的勇氣。D.A.Davidson的零售業分析師貝克(Michael Baker)表示：「不是只有好市多一家零售業者受到對等關稅的影響，但是好市多擁有的顧客群與供應商使其有勇氣直接挑戰政府。」他強調好市多本身就是一個範圍廣泛的零售生態系統。

零售業分析公司GlobalData經理桑德斯(Neil Saunders)表示：「好市多的底氣有部分是來自於令其他業者羡慕不已的死忠顧客群。」迄今年8月底，好市多全球會員已有1.45億人，比去年同期增加6%，而且績費率高達92.3%。

與此同時，好市多長期以來就有對抗權威，堅守原則的紀錄。今年稍早，好市多是少數幾家仍能堅守多元、公平與包容(DEI)原則的零售業者。另一零售巨擘Target由於放棄其DEI政策遭到抵制，被迫降低其未來幾季的業績展望。反觀好市多堅守原則，2025會計年度（迄今年8月31日）的淨銷售額較上一年度增加8%，達2699億元，而11月的淨銷售額也比去年同期增加8.1%，達236億元。

麥馬漢顧問公司(McMahon Advisory Consultants) 的創辦人麥馬漢(Glenn McMahon)表示：「好市多不同於其他大型零售商，敢於對抗，堅守DEI信條，最後該公司因此獲勝。」

此外，好市多為確保能夠擁有關稅退款的權利，日前也向國際貿易法院提起訴訟。專家表示，這一一招看似單純的商業決策，其實相當高明，因為即使最高法院判決對企業有利，關稅退款應如何執行在政治上仍是一灘渾水，到國際貿易法院來保護自己的權利，可說是未雨綢繆。