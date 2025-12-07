醜聞連環爆 防長赫塞斯面臨黨內外要求下台壓力

我的頻道

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
國防部長赫塞斯。(路透)
國防部長赫塞斯。(路透)

美國國防部赫塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。

赫塞斯（Pete Hegseth）這位從陸軍國民兵少校、再到福斯新聞（Fox News）共同主持人，最後成為全球最強大軍隊領導者的人物向來備受爭議，今年稍早也僅以些微差距通過參議院任命。

針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫塞斯的反對聲浪進一步升高。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）說：「他又再陷入困境，事實上，他的兩大問題如今已經合而為一。」

「但看來他仍然保有（美國總統）川普的信任，即便他已失去部分共和黨人的支持，所以我不認為他處於…致命的狀況。」

五角大廈官員、曾主管歐洲和北約政策的湯生（Jim Townsend）同意赫塞斯短期內不太可能被撤職，但他說，若出現「真正激怒共和黨」或讓川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動難堪的事件，「他們可能會把他調到別的地方去」。

赫塞斯在提名審查期間就因曾任職的退伍軍人非營利機構涉及財務管理不善、酗酒傳聞，以及被指控在加州性侵一名女性而受到批評。

他擔任國防部長期間也受到多起醜聞困擾，其中一件涉及3月中旬在葉門發動的攻擊行動。

大西洋月刊（Atlantic）揭露，它的總編輯意外被加入一個Signal群組，而該群組裡包括赫塞斯在內的官員，正討論即將展開的軍事行動。

這位五角大廈首長在行動發動前數小時傳送有關攻擊時間的訊息，並透露參與的飛機與飛彈資訊。

此事件引發五角大廈獨立督察長辦公室展開調查，該辦公室在4日公布的報告中表示，赫塞斯的行為可能導致「對美國飛行員的潛在危害」。

另一場爭議源於9月2日在太平洋針對一艘疑似運毒船隻的攻擊。第一次攻擊後仍有倖存者，但後續攻擊則將那兩人擊斃。

赫塞斯與白宮多次表示，決定進行第2次攻擊的是指揮官布萊德雷（Frank Bradley），而非赫塞斯本人。

赫塞斯因後續攻擊與使用Signal的爭議遭部分民主黨議員要求辭職或被解職，但目前看來他的職位暫時安全。

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

