川普召開內閣會議 批「可負擔性」是民主黨的騙局

川普總統2日在內閣會議上猛烈抨擊民主黨抱怨通貨膨脹是在搞「騙局」，強調「可負擔性」(affordability)一詞是民主黨人的「詐術」。(美聯社)

川普 總統2日在其第九次內閣會議上猛烈抨擊民主黨 ，稱他們在汽油和雜貨等商品價格下跌後，仍抱怨通貨膨脹是在搞「騙局」。他也抱怨自己的政府未獲應有的肯定，並強調「可負擔性」(affordability)一詞是民主黨人的「詐術」。

「今日美國報」(USA Today)與每日郵報(Daily Mail)報導，川普表示，「『可負擔性』這個詞是民主黨的騙局。」上個月民主黨在新澤西與維吉尼亞州的選舉，便是以「生活可負擔性」為主軸獲勝，值得注意的是本次內閣會議也成為川普宣揚任內政績並點名他心目中屬意的接班人的機會。

出席會議的內閣成員包括副總統范斯(J.D. Vance)和國務卿魯比歐(Marco Rubio)，兩人均被視為川普可能的接班人 。對此，川普說，「(下一任)不會是我，」他指的是下一屆共和黨總統提名人。他接著說，「接班的那個人不會是我，而是這張桌子前的某位，也可能是兩位，甚至可能是一起搭檔參選」。

各部會首長在會中闡述自己部門如何減少政府監管，例如取消購買電動車的補貼或維護國家安全，包括國防部對涉嫌販運毒品的委內瑞拉船隻進行攻擊。川普還誇稱，他對全球進口商品加徵的關稅替國家帶來「數十億元收入」。

他說，他不會點名那些「占我們便宜」的國家，例如南韓和日本。但他說，「我們因為關稅賺了很多錢。他們多年來一直在占我們便宜」。

在川普開啟第二任期、面臨明年期中選舉的反彈聲浪之際，他選擇在內閣會議上大力為自己的政策辯護。盡管川普反駁立場鮮明，但這與上周「每日郵報」的最新民調結果形成鮮明對比，該民調發現「物價上漲」是選民的首要擔憂。