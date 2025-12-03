我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

川普召開內閣會議 批「可負擔性」是民主黨的騙局

編譯莊瑞萌／綜合報導
川普總統2日在內閣會議上猛烈抨擊民主黨抱怨通貨膨脹是在搞「騙局」，強調「可負擔性」(affordability)一詞是民主黨人的「詐術」。(美聯社)
川普總統2日在內閣會議上猛烈抨擊民主黨抱怨通貨膨脹是在搞「騙局」，強調「可負擔性」(affordability)一詞是民主黨人的「詐術」。(美聯社)

川普總統2日在其第九次內閣會議上猛烈抨擊民主黨，稱他們在汽油和雜貨等商品價格下跌後，仍抱怨通貨膨脹是在搞「騙局」。他也抱怨自己的政府未獲應有的肯定，並強調「可負擔性」(affordability)一詞是民主黨人的「詐術」。

「今日美國報」(USA Today)與每日郵報(Daily Mail)報導，川普表示，「『可負擔性』這個詞是民主黨的騙局。」上個月民主黨在新澤西與維吉尼亞州的選舉，便是以「生活可負擔性」為主軸獲勝，值得注意的是本次內閣會議也成為川普宣揚任內政績並點名他心目中屬意的接班人的機會。

出席會議的內閣成員包括副總統范斯(J.D. Vance)和國務卿魯比歐(Marco Rubio)，兩人均被視為川普可能的接班人 。對此，川普說，「(下一任)不會是我，」他指的是下一屆共和黨總統提名人。他接著說，「接班的那個人不會是我，而是這張桌子前的某位，也可能是兩位，甚至可能是一起搭檔參選」。

各部會首長在會中闡述自己部門如何減少政府監管，例如取消購買電動車的補貼或維護國家安全，包括國防部對涉嫌販運毒品的委內瑞拉船隻進行攻擊。川普還誇稱，他對全球進口商品加徵的關稅替國家帶來「數十億元收入」。

他說，他不會點名那些「占我們便宜」的國家，例如南韓和日本。但他說，「我們因為關稅賺了很多錢。他們多年來一直在占我們便宜」。

在川普開啟第二任期、面臨明年期中選舉的反彈聲浪之際，他選擇在內閣會議上大力為自己的政策辯護。盡管川普反駁立場鮮明，但這與上周「每日郵報」的最新民調結果形成鮮明對比，該民調發現「物價上漲」是選民的首要擔憂。

根據這項全國性調查，民眾最擔心的前三項問題分別是：生活成本和通貨膨脹、醫療保健費用及經濟成長與創造就業機會。曼達尼(Zohran Mamdani)當選紐約市長是最受矚目的案例之一，他以「降低生活成本」作為核心政見輕鬆勝選，同月民主黨在維吉尼亞與新澤西州的州長選舉獲勝，再度證明「對抗通膨」是一項能打動選民的致勝信息。

「可負擔性危機」是當前民眾最關注的問題。圖為紐約市乘客搭乘巴士。(美聯社)
「可負擔性危機」是當前民眾最關注的問題。圖為紐約市乘客搭乘巴士。(美聯社)

川普 民主黨 新澤西州

上一則

專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅

下一則

美國前1%最有錢人 Q2財富達52兆創新高

延伸閱讀

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效