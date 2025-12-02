就是哈塞特？川普稱決定Fed下任主席 他說還是「傳聞」

我的頻道

編譯葉亭均／綜合報導
川普總統一直囑意現任白宮經濟顧問哈塞特出任下屆聯準會主席，但可能到年底才會宣布人選。(美聯社)
川普總統一直囑意現任白宮經濟顧問哈塞特出任下屆聯準會主席，但可能到年底才會宣布人選。(美聯社)

川普總統表示，他已決定好聯準會(Fed)下一任主席人選。作為外界普遍認為最有可能接任人選的白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)，稍早讚揚市場對川普可望在年底前選定Fed新主席的消息，展現正面反應。另外，1日網路謠傳現任主席鮑爾即將離職，但未經官方證實，主流媒體也都進一步沒報導。

川普11月30日在返回華盛頓的空軍一號上對記者說，「我知道我要挑選誰，是的，我們將會公布的」。但川普未透露人選。

川普經常批評Fed現任主席鮑爾未能迅速降息，也多次暗示他希望下一任主席能更強力推動降息。據知悉內情的人士上周向彭博資訊透露，白宮國家經濟委員會主任哈塞特被視為最可能接替鮑爾的人選。

哈塞特同日接受CBS「面對全國」節目專訪時，不願回答是否認為自己是領先者，表示相關報導只是「傳聞」。然而，他提到市場對川普即將公布人選的消息反應正面。彭博對此解讀說， 這也是哈塞特對外界擔心投資人會認為他與川普關係過於密切的一種婉轉回應。

哈塞特在CBS節目上表示，在消息出爐後，「我認為對市場而言，真正的新聞是川普總統將宣布接替鮑爾的人選。如果你看看市場對此的反應，是非常、非常正面的」。

哈塞特說：「我們有一場很成功的公債標售，利率也降低了，我認為美國民眾可以期待川普總統選擇一位能夠幫助他們獲得更便宜的汽車貸款、以更低利率更容易取得房貸的人選。這就是市場對於關於我那則傳聞的反應。」

知情人士透露，川普信任哈塞特，並認為他在希望Fed更積極降息的立場上與自己一致。哈塞特曾表示，如果被詢問，他願意接受這一職位。不過分析人士警告說，哈塞特可能難以團結聯準會決策委員會，也可能更容易受到川普的施壓。他最新強調市場的反應，被視為對上述疑慮的實際回應。

