共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

編譯莊瑞萌／綜合報導
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)1日提出立法，終結雙重國籍，要求美國公民對國家宣誓「獨一效忠」(exclusive allegiance)。這項名為「2025獨一國籍法案」(Exclusive Citizenship Act of 2025)，將要求持有外國籍的美國公民在兩個國籍之間做出選擇。未來任何美國公民一旦尋求取得外國籍，將視同放棄美國公民身分。

福斯新聞報導，莫雷諾出生於哥倫比亞，後來放棄了哥倫比亞國籍。他透過聲明表示，「在我18歲時，首次有機會成為美國公民，這是我生命中最偉大的榮耀之一。」他並強調，「宣誓效忠美利堅合眾國，而且僅效忠美利堅合眾國是一種榮譽。成為美國公民是一種榮譽和特權，該永遠終結雙重國籍了。」

莫雷諾的法案與川普政府對移民問題的強硬立場相呼應，但這並非國會首次試圖推翻雙重國籍法。美國現行法律允許公民同時擁有本國和外國國籍，並未要求個人必須選擇效忠其中一國。

莫雷諾的「2025獨一國籍法案」目的是改變現行移民法，要求目前持有雙重國籍的公民在美國和其外國籍之間做出選擇，理由是擔心雙重國籍可能產生「利益衝突和忠誠度分裂」。法案將要求國務院(State Department)和國土安全部(DHS)建立資料庫和制定規定，以追蹤和執行國籍法的變更。

擁有雙重國籍的美國公民在法案生效後的一年內，須選擇致函國務卿放棄外國籍或通知國土安全部表示有意放棄美國籍，如果當事人未能在一年內遵守規定，將被視為自動放棄美國公民身分。不過，莫雷諾的提案恐面臨司法挑戰。最高法院早在1950年代便允許雙重國籍，並自此維持相關立場不變。

過去國會也曾嘗試推翻雙重國籍法，最近一次是發生在眾議院，當時共和黨議員提出法案，要求議員披露任何外國籍，甚至完全阻止雙重國籍者在國會任職。

