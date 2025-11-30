我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

川普支持度跌至36% 二度入主白宮以來新低

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00

蓋洛普(Gallup)的29日最新民調顯示，川普總統的滿意度劇降5個百分點，跌至36%，是他二度入主白宮以來的最低水準，其中共和黨人士對他的滿意度也是降至他現今任內的最低點，意味連自家人都對他的施政有怨言。

川普第二任總統期間滿意度次低的水準是37%，而他歷任最低的水準是在2021年第一任尾聲時的34%。川普在過去幾個月的滿意度都是維持在40到41%的水準。

蓋洛普本次調查時間是在11月3日到25日之間，跨越民主黨在地方選舉獲勝與政府停擺期間。該項調查顯示，共和黨與獨立黨派人士對川普的滿意度都較上月明顯示下降，其中共和黨較前月下降七個百分點，至84%，是川普現任最低水準，獨立黨派人士更是下降八個百分點至25%，創下蓋洛普針對獨立黨派人士進行調查以來的最低紀錄。

至於民主黨人士對川普的施政滿意度仍是繼續停在個位數，只有3%。

在川普的各項施政上，調查顯示滿意度最高的是在打擊犯罪方面，滿意度最低的是在健保、烏克蘭戰爭與聯邦預算方面。

川普的施政有四項滿意度是超過總體的滿意度：打擊犯罪(43%)、外交事務(41%)、對外貿易(39%)、移民(37%)。　

川普另外五項施政方面則是與總體水準相當，或是低於總體水準，包括經濟方面為36%、以色列與巴勒斯坦的中東事務為33%、聯邦預算為31%、烏克蘭情勢為31%、健保政策為30%。

調查也顯示，選民自2月以來對川普在移民、經濟與中東政策上的施政就持續不滿，最新的滿意度較2月時分別下降9個百分點、6個百分點與7個百分點。自3月以來，選民對川普在聯邦預算與烏克蘭情勢的滿意度更是呈兩位數的下降，分別下降12個百分點與10個百分點。

在共和黨陣營，對川普最不滿意的施政項目是烏克蘭情與健保政策，至於民主黨對川普任何一項施政項目的滿意度都在8% 以下。

選民對國會表現的滿意度一如既往地在低檔徘徊。最新調查顯示，選民對國會的滿意度由10月份的15%降到14%。

川普 共和黨 烏克蘭

上一則

委內瑞拉遭美軍力施壓 中俄盟友支持「只出一張嘴」

下一則

美營救阿富汗難民組織 感覺遭槍手拉坎瓦爾「背叛」

延伸閱讀

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？
川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅
足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤

足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤
川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉