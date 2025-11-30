川普支持度跌至36% 二度入主白宮以來新低

蓋洛普(Gallup)的29日最新民調顯示，川普 總統的滿意度劇降5個百分點，跌至36%，是他二度入主白宮以來的最低水準，其中共和黨 人士對他的滿意度也是降至他現今任內的最低點，意味連自家人都對他的施政有怨言。

川普第二任總統期間滿意度次低的水準是37%，而他歷任最低的水準是在2021年第一任尾聲時的34%。川普在過去幾個月的滿意度都是維持在40到41%的水準。

蓋洛普本次調查時間是在11月3日到25日之間，跨越民主黨在地方選舉獲勝與政府停擺期間。該項調查顯示，共和黨與獨立黨派人士對川普的滿意度都較上月明顯示下降，其中共和黨較前月下降七個百分點，至84%，是川普現任最低水準，獨立黨派人士更是下降八個百分點至25%，創下蓋洛普針對獨立黨派人士進行調查以來的最低紀錄。

至於民主黨人士對川普的施政滿意度仍是繼續停在個位數，只有3%。

在川普的各項施政上，調查顯示滿意度最高的是在打擊犯罪方面，滿意度最低的是在健保、烏克蘭 戰爭與聯邦預算方面。

川普的施政有四項滿意度是超過總體的滿意度：打擊犯罪(43%)、外交事務(41%)、對外貿易(39%)、移民(37%)。

川普另外五項施政方面則是與總體水準相當，或是低於總體水準，包括經濟方面為36%、以色列與巴勒斯坦的中東事務為33%、聯邦預算為31%、烏克蘭情勢為31%、健保政策為30%。

調查也顯示，選民自2月以來對川普在移民、經濟與中東政策上的施政就持續不滿，最新的滿意度較2月時分別下降9個百分點、6個百分點與7個百分點。自3月以來，選民對川普在聯邦預算與烏克蘭情勢的滿意度更是呈兩位數的下降，分別下降12個百分點與10個百分點。

在共和黨陣營，對川普最不滿意的施政項目是烏克蘭情與健保政策，至於民主黨對川普任何一項施政項目的滿意度都在8% 以下。

選民對國會表現的滿意度一如既往地在低檔徘徊。最新調查顯示，選民對國會的滿意度由10月份的15%降到14%。