攻擊案後 國民兵現與華府警聯手巡邏

西維州國民兵26日遭到伏擊，一死一傷，治安執法人員的本身安全受到重視。圖為紐約市員警28日與國民兵聯合巡邏，確保民眾購物安全。(歐新社)

兩名國民兵 在華府 街頭遭槍擊造成一死一傷之後，當局已決定即日起國民兵哥倫比亞特區巡邏時必須有警察陪同。

華盛頓郵報取得一封給華府大都會警察局領導高層的電郵內容，並獲得2名警官證實，奉派到華府協助治安的國民兵，27日開始由當地警方陪同巡邏。電郵表示，警察與國民兵一起高調巡邏，必要時可以提供協助，未來數日會對警力配置作出調整。

目前約有2000多名來自各州的國民兵派駐在華府，其中部分人員可以攜帶槍械上街巡邏，但無當地員警伴隨。

被部署到華府和許多城市的國民兵，並未接受過警察的執法培訓。

報導指出，川普 政府曾宣稱國民兵的進駐，有助降低當地犯罪率，如今政策調整，國民兵巡邏須由警察陪同以提供保護，顯得有點諷刺。

華府警局官員透露，對於未來長期政策將如何調整，目前仍在初步討論階段，暫未有結果。但大都會警局、地鐵交通警察局、公園警察局及其他數個執法機關，正與駐華府國民兵指揮官商討，在士兵執勤時，如何安排警力伴隨。

大都會警局發言人未證實相關政策是否有調整，但在聲明中說，「哥倫比亞特區各執法機構，包括大都會警察局，正在與國民兵密切合作確保我們社區的安全。」

若國民兵由地方警察陪同執勤常態化，將徹底改變地方執法部門的合作模式。

川普政府律師10月時一次國會聽證上聲稱，由於國民兵進駐，減少了社會致命衝突，然而在內部備忘錄裡，政府官員們承認有關部署，增加了國民兵的風險。

川普8月發布緊急命令，部署哥倫比亞特區及多個州的國民兵到首都巡邏，並試圖將地方警力聯邦化，引起一連串法律爭議，至今仍未平息。

華府民主黨籍檢察長施瓦布(Brian Schwalb)9月提起訴訟，要求終止部署國民兵。哥倫比亞特區聯邦地區法院法官柯布(Jia Cobb) 21日下令終止部署，但延至12月11日才生效，以便川普政府提出上訴。

川普政府已向上訴法院提出申請，同時猛烈抨擊柯布法官的命令「完全無理侵犯總統及國會職權」。