我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

攻擊案後 國民兵現與華府警聯手巡邏

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西維州國民兵26日遭到伏擊，一死一傷，治安執法人員的本身安全受到重視。圖為紐約市員警28日與國民兵聯合巡邏，確保民眾購物安全。(歐新社)
西維州國民兵26日遭到伏擊，一死一傷，治安執法人員的本身安全受到重視。圖為紐約市員警28日與國民兵聯合巡邏，確保民眾購物安全。(歐新社)

兩名國民兵華府街頭遭槍擊造成一死一傷之後，當局已決定即日起國民兵哥倫比亞特區巡邏時必須有警察陪同。

華盛頓郵報取得一封給華府大都會警察局領導高層的電郵內容，並獲得2名警官證實，奉派到華府協助治安的國民兵，27日開始由當地警方陪同巡邏。電郵表示，警察與國民兵一起高調巡邏，必要時可以提供協助，未來數日會對警力配置作出調整。

目前約有2000多名來自各州的國民兵派駐在華府，其中部分人員可以攜帶槍械上街巡邏，但無當地員警伴隨。

被部署到華府和許多城市的國民兵，並未接受過警察的執法培訓。

報導指出，川普政府曾宣稱國民兵的進駐，有助降低當地犯罪率，如今政策調整，國民兵巡邏須由警察陪同以提供保護，顯得有點諷刺。

華府警局官員透露，對於未來長期政策將如何調整，目前仍在初步討論階段，暫未有結果。但大都會警局、地鐵交通警察局、公園警察局及其他數個執法機關，正與駐華府國民兵指揮官商討，在士兵執勤時，如何安排警力伴隨。

大都會警局發言人未證實相關政策是否有調整，但在聲明中說，「哥倫比亞特區各執法機構，包括大都會警察局，正在與國民兵密切合作確保我們社區的安全。」

若國民兵由地方警察陪同執勤常態化，將徹底改變地方執法部門的合作模式。

川普政府律師10月時一次國會聽證上聲稱，由於國民兵進駐，減少了社會致命衝突，然而在內部備忘錄裡，政府官員們承認有關部署，增加了國民兵的風險。

川普8月發布緊急命令，部署哥倫比亞特區及多個州的國民兵到首都巡邏，並試圖將地方警力聯邦化，引起一連串法律爭議，至今仍未平息。

華府民主黨籍檢察長施瓦布(Brian Schwalb)9月提起訴訟，要求終止部署國民兵。哥倫比亞特區聯邦地區法院法官柯布(Jia Cobb) 21日下令終止部署，但延至12月11日才生效，以便川普政府提出上訴。

川普政府已向上訴法院提出申請，同時猛烈抨擊柯布法官的命令「完全無理侵犯總統及國會職權」。

國民兵 華府 川普

上一則

「這是個人犯罪」阿富汗社群籲川普勿株連在美同胞

下一則

美國務院宣布：停發持阿富汗護照簽證

延伸閱讀

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？
川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅
足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤

足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤
社論／感恩節國民兵之死 狙擊美國心

社論／感恩節國民兵之死 狙擊美國心

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉