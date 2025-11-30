美國務院宣布：停發持阿富汗護照簽證

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
圖為美國2021年撤出阿富汗後，大批曾協助美軍作戰的阿富汗人逃離家園。圖2023年7月在巴基斯坦示威要求美國加速審批赴美入境的簽證。(美聯社)
圖為美國2021年撤出阿富汗後，大批曾協助美軍作戰的阿富汗人逃離家園。圖2023年7月在巴基斯坦示威要求美國加速審批赴美入境的簽證。(美聯社)

華府國民兵槍擊案造成一死一重傷，白宮立即下令採取更嚴審移民入境的立場，國務院29日宣布停發所有對持阿富汗護照的簽證，同時國安部文件也顯示，2021年以來已有超過5000名阿富汗移民因「國家安全」理由被列入黑名單。

美國公民及移民局(USCIS)局長艾德洛(Joseph Edlow)證實，該局已「停止所有庇護審查，直到確保所有外籍人士均通過最嚴格審查。」

29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾26日在華府街頭槍擊兩名國民兵，隔天川普總統宣布「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，國土安全部列出19國名單，包括阿富汗、古巴、海地、伊朗、緬甸等國。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)也證實暫停核發簽證給所有阿富汗籍旅客，並強調：「美國最重要的優先事項就是保護國家與人民。」

圖為在加州的阿富汗難民社區與支持者2021年8月揮舞阿富汗國旗上街要求當時拜登政...
圖為在加州的阿富汗難民社區與支持者2021年8月揮舞阿富汗國旗上街要求當時拜登政府加速審批阿富汗難民入境程序。(美聯社)

根據紐約郵報(NY Post)取得的DHS文件顯示，2021年美軍撤離阿富汗，拜登政府實施「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)，有超過7萬阿富汗人入境美國，其中5005人有「國家安全」爭議、956人有「公共安全」疑慮，另有876人涉及詐騙犯罪。

盡管各單位釐清部分疑點，但截至9月止仍有885人具有潛在威脅，可能不利於美國國安，同時司法部督察長辦公室(Justice Department's IG)今年6月公布報告，截至2023年5月，名列恐怖份子黑名單的55人抵達美國口岸。

長期關注「歡迎盟友行動」的聯邦參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley，愛荷華州共和黨)指出：「令人遺憾的是，上周華府發生的悲劇進一步證實我的擔憂，我感謝川普政府回應我的監督並致力恢復秩序，過去拜登政府在阿富汗災難性撤軍，以及隨之而來的混亂局面帶來嚴重的後果。」

前聯邦調查局(FBI)助理局長史威克(Chris Swecker)指出，有鑑於拉坎瓦爾曾與中央情報局(CIA)合作的過往，根本不該獲准入境，並質疑：「看起來他們可能為這個人擔保過。」建議國安單位從嚴審查：「你必須讓分析師或幹員仔細審查，針對性審查每一個人，並設定否決的客觀標準。」

西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為29日案發現場，華府...
西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為29日案發現場，華府民眾擺花致意悼念。(美聯社)

西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為西維州為在感恩節不幸...
西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為西維州為在感恩節不幸重傷去世的20歲女國民兵莎拉‧貝克斯特羅姆悼念。(美聯社)

美前官員:台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵
華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕

華府槍擊前1日 另1名受庇護阿富汗男威脅放炸彈被捕
肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數
川普:永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利

川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久?加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普:委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉