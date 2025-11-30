美營救阿富汗難民組織 感覺遭槍手拉坎瓦爾「背叛」

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
阿富汗難民古爾曾協助美軍在阿富汗對抗神學士武力，如今攜子定居在佛蒙特州。(美聯社)
阿富汗難民古爾曾協助美軍在阿富汗對抗神學士武力，如今攜子定居在佛蒙特州。(美聯社)

兩名西維吉尼亞州國民兵26日遭29歲阿富汗男子拉坎瓦爾槍擊，一死一傷；曾營救眾多阿富汗難民來美安置重生的非營利組織「阿富汗撤離」(#AfghanEvac)創辦人兼主席范迪弗(Shawn VanDiver)表示，拉坎瓦爾「背叛了所有幫助過他的人」，「理應為其犯行負起全責」；但「做這件事的並不是阿富汗家庭」，「一個精神錯亂的人做出瘋狂舉動，並不能代表整個社區。」

拉坎瓦爾和眾多阿富汗人當年在范迪弗的組織協助下，獲得美國庇護。紐約郵報(New York Post)報導，范迪弗27日表示，拉坎瓦爾「背叛了所有幫助過他的人，他背叛了他的家人，背叛了所有幫助他來到這裡的美國人，背叛了美國政府。他理應受到全部懲罰。」

但范迪弗同時明確反對許多人因為此案而猛烈抨擊其他來美安置努力重生的阿富汗人和協助他們的志工。

范迪弗表示，有些政治人物急於利用這場悲劇「妖魔化」那些撤離阿富汗的人，「散布這種論調的人，其實是在幫那個槍手的忙」，「如果他出生在密蘇里州，不會有人懲罰整個密蘇里州。」

范迪弗說，自2021年8月阿富汗人逃離神學士(Taliban)政權統治以來，全美國人紛紛伸出援手。但阿富汗社區和支持他們的志工現在非常害怕，「他們覺得自己成了攻擊目標，因為沒做過的事被貼上標籤。如今，他們感到恐懼和悲痛。」

許多志工擔心多年來為了幫助阿富汗翻譯、司機和其他戰時夥伴所做的一切，都會因為一次襲擊者的暴行而化為烏有。

范迪弗認為，現有審查制度是奏效的，執法和情報工作會帶來真正的安全，而不是不分青紅皂白懷疑他人。

「美國人最安全的時候，是與盟友並肩同行時，而不是與他們對抗時，」范迪弗說：「阿富汗家庭是我們的鄰居、同學、同事。他們理應得到尊嚴和真相，而非恐嚇。」

他並表示，儘管飽受批評，許多幫助阿富汗盟友重新安置的美國人，仍在繼續他們的工作，儘管他們也受到當前政治風暴的衝擊。

