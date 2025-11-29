川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利

發生華府國民兵遇襲後，川普總統揚言要終止提供給非美國公民的聯邦福利及補貼。（美聯社)

兩名國民兵(National Guard)成員26日在白宮附近遭遇槍擊後，川普 總統加強力道查緝移民 ，白宮則準備推出旨在擴大限縮高風險國家移民的「逆向移民」(reverse migration)措施。美國公民及移民局(USCIS)局長艾德洛（Joseph Edlow）表示，立即暫停所有庇護申請的裁決。

英國廣播公司(BBC)報導，艾德洛在X網站上發文稱，暫停將持續到「我們能夠確保對每個外國人進行最大程度的審查和篩選」為止。

在艾德洛的宣布之前幾小時，川普才在Truth Social發文表示，他認為「移民政策已損害」國家進步，他將「永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復」，並「終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼」。

聯邦調查局(FBI)2證實槍手是29歲阿富汗男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)之後，國土安全部 暫停阿富汗公民的移民申請作業，後來規模擴大為停止接納共計19個「高風險」(high risk)國家的移民。

國土安全部表示，前總統拜登任內獲准進入美國的所有難民與庇護申請者都將面臨重新審查。20歲西維吉尼亞州國民兵女兵貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)遭受槍擊後27日傷重不治。

華爾街日報28日報導，川普總統與白宮高層幕僚最近幾天都明確表示，對於出生於「高風險」國家的合法移民及非法入境移民，聯邦政府打算盡可能驅逐。

川普27日在與軍方成員的感恩節通話中宣布貝克斯特羅姆的死訊，相隔幾個小時之後，川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示：「即使我們在科技方面獲得進步，這些成果以及許多民眾的生活條件卻遭到移民政策侵蝕。我將永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以便讓美國制度得以完全復原。」

川普寫道：「唯有逆向移民能夠徹底解決這種問題。」

國土安全部回應川普，28日早晨透過官方帳號在社群媒體發文寫道：「利害關係從來沒有這般嚴重，目標也沒有如此明確，現在就應該『再移民』(Remigration)。」

川普發文指出可能採取的手段，「…即便我們在科技上取得進步，移民政策卻已侵蝕這些成果與許多人的生活條件。我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復；終止拜登非法允許的數百萬人（入境管道），包括那些「瞌睡」拜登自動簽署的入境申請；驅逐所有並非美國淨資產、或無法熱愛我們國家的人；終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼；取消破壞國內安寧移民的公民身分；遣返所有遭公共起訴、有安全風險、或無法適應西方文明的所有外國公民」。

川普的聲明是兩度執政任內迄今最廣泛的移民目標與政策重點宣示，過去幾周以來，幕僚一直為如何限縮合法移民預做準備，打擊重點主要放在來自穆斯林國家的移民。國民兵槍擊案發生後，政府高層官員到了27日至少推出三大具體架構做為因應。

國土安全部無限期停止處理所有阿富汗公民的移民申請，等待進一步審查。美國公民暨移民局(USCIS)宣布19個高風險國家的綠卡禁令，國土安全部還說拜登任內所有庇護申請案都將重審。