獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

記者顏伶如／綜合報導
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

紐約時報26日報導，某些美國公民上周與外籍配偶抵達聖地牙哥聯邦大樓參加綠卡面試，原本是取得永久居留權的最後一關，不料面試即將結束時，聯邦幹員突然出現，把遵守所有程序、不是非法入境的外籍配偶戴上手銬逮捕帶走，罪名是違反簽證規定，恐將面臨驅逐出境的下場。位於多個城市的移民律師指出，過去幾周裡，美國公民的外籍配偶，在美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)參加綠卡面試時遭到逮捕的案例增加。

報導指出，被逮捕的外籍配偶包括美國公民保羅(Stephen Paul)的英國籍妻子、美國公民賀斯馬克(Audrey Hestmark)的德國籍丈夫以及美國公民柯德羅(Jason Cordero)的墨西哥籍妻子。三名配偶均合法入境，有工作許可，無犯罪前科。

33歲的保羅說，妻子凱蒂(Katie)當時抱著才剛出生四個月的孩子，「我從哭泣的老婆手中把寶寶接過來」。保羅為了照顧孩子而被迫向工作單位聖地牙哥郡警長辦公室請假，也前往移民拘留中心探視妻子，忙著爭取妻子獲釋。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)聖地牙哥分會前任主席、移民律師奈特爾(Andrew Nietor)說，根據移民律師回報，從11月12日以來光是在聖地牙哥已有數十名外籍配偶遭到拘留。聖地牙哥也是最早傳出外籍配偶在綠卡面試時遭到移民探員逮捕的地點。這些配偶都沒有犯罪紀錄。

報導指出，在每一個逮捕案例裡，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)幹員都對外籍配偶說，違法事由是觀光簽證或商務簽證逾期居留。

正在申請綠卡的人，其臨時簽證常常在「身分調整」（adjustment-of-status）手續進行的幾個月甚至更長時間內失效。國會於1986年通過的一項移民法規允許合法入境的配偶，即使簽證已過期，仍可透過婚姻取得綠卡。

曾在拜登政府期間於移民局擔任高級官員的蘭德（Doug Rand）表示，「國會的立場非常明確，這些人有資格申請綠卡。」

儘管聯邦法律並未禁止當局拘留簽證過期的配偶並進行遣返程序，但過去他們在申請綠卡期間很少被拘留。

然而，川普政府正在執行此類拘留，卻未宣布任何政策變更。蘭德指出，「沒有任何新的行政命令、法規或移民與海關執法局（ICE）的政策更新，能讓這些美國公民得知他們的配偶正處於危險之中。」

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

