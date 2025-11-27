伊朗籍學者持H-1B簽證被抓 8歲就來美女大生也被遣返

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
奧克拉荷馬大學伊朗籍助理教授阿貝迪尼雖然以合法簽證來美教學，但日前仍被ICE逮捕拘留，雖已釋放，但顯示政府抓人日趨嚴厲。（取自領英)
奧克拉荷馬大學伊朗籍助理教授阿貝迪尼雖然以合法簽證來美教學，但日前仍被ICE逮捕拘留，雖已釋放，但顯示政府抓人日趨嚴厲。（取自領英)

川普政府嚴厲打擊非法移民政策下，非白人學者、教授、學生即使有合法簽證，也可能被抓。

最新傳出的是奧克拉荷馬大學伊朗籍助理教授阿貝迪尼博士(Dr. Vahid Abedini)，上月六(22日)遭聯邦移民與海關執法局(ICE)人員拘留，直到24日才獲釋放。

據 KFOR 新聞報導，伊朗籍的阿貝迪尼是奧大波斯灣研究中心的助理教授，本身持H-1B合法工作簽證，教授課程涵蓋政治、科技及外交政策，並專注於中東和伊朗議題。

中心主任蘭迪斯(Joshua Landis) 表示，阿貝迪尼22日上午準備飛往華盛頓參加中東研究協會年度會議時，在奧克拉荷馬市機場被捕。ICE人員先是把他關押在洛根郡(Logan County)監獄，之後移送至ICE拘留中心。

蘭迪斯說，中心的同事在得悉消息後都非常焦慮。他形容阿貝迪尼是位優秀的教授，「學生們都很愛戴他，也很擔心他的安危」。

阿貝迪尼24日獲釋後，在他的領英(LinkedIn)頁面發布消息指，這是一次令人非常痛苦的經歷，又衷心感謝奧大以及同事們的支持。目前仍不知他為何被拘留。

另外麻州巴布森學院(Babson College)19歲宏都拉斯女學生貝洛卡(Lucia Lopez Belloca)20日在機場準備飛往德州與父母度感恩節時，遭ICE人員拘留及首次獲悉早有遣返令，目前她已身在宏都拉斯。

移民倡權組織美國移民委員會(American Immigration Council)表示，類似貝洛卡這些在兒童時代非法來到美國的人，當局早已發出遣返通知，但他們從未獲悉。

2014年，貝洛卡年僅八歲時與家人一起經墨西哥無證進入美國，入境後不久便申請庇護，同年稍後被ICE人員逮捕，隨後無保釋放。之後她曾申請庇護。

2017年，11歲的貝洛卡被下令遣返出境，但她毫不知情，一直在美國平安居住，直到20日被拘及遣返的一刻才知悉有這麼一回事。ICE在回應媒體查詢時證實她已於22日被遣返宏都拉斯。

巴布森學院向全體學生發出信函，強調始終把支持貝洛卡及其家人、維護學院社區的福祉放在首位。

