科州法官裁定ICE無令逮捕「違法」 還要政府退還保釋金

編譯莊瑞萌／綜合報導
11月11日退伍軍人節當天，波特蘭市民眾手持「ICE停止綁架」的牌子抗議。。(美聯社)
11月11日退伍軍人節當天，波特蘭市民眾手持「ICE停止綁架」的牌子抗議。。(美聯社)

一名聯邦法官批准部分動議，限制移民及海關執法局(ICE)在科羅拉多州對移民進行無令逮捕的作法。去年夏天在梅薩郡因交通攔查遭拘留的猶他州大學生迪亞斯．岡卡維斯(Caroline Dias Goncalves)為本案原告之一，此案是由「美國公民自由聯盟」(ACLU)提起。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，聯邦法官傑克森(R. Brooke Jackson)在判決中指出，「移民官員肩負執行移民法、推動積極遣返政策的任務。他們針對被認為無合法身分在美停留的人士，確實有權逮捕並啟動遣返程序。然而，在履行職責時，必須依法行事。」裁決認定，在未持拘捕令、也未作出個別逃逸風險判定下逮捕個人屬「違法」。

判決明確指出，「原告是四名與其社區有著深厚且長期聯繫的個人，這包括他們是父母、配偶、子女，擁有穩定工作紀錄並積極參與當地教會。」法官並進一步說，「任何合理的執法官員都不可能合理地認定，這些原告在當局取得逮捕令前有可能逃逸。」

對此，國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明批評法院判決稱，「這項激進裁決是刻意阻撓川普政府履行總統責任，就是將最惡劣的犯罪非法移民遣返。」

法官除了限制ICE的逮捕權限外，還命令政府必須退還原告為取得和繳納保釋金所產生的費用並應移除相關人等的電子腳鐐，終止其報到要求及其他釋放條件，同時提醒移民官員，「在本轄區內，ICE不得在無逮捕令情況下進行逮捕，除非在逮捕前，執法人員已具備合理依據，相信該人士違反美國移民法，且有合理依據認定在取得拘捕令之前，該人士極可能逃逸。」

科羅拉多州ACLU法律主任麥克唐納(Tim Macdonald)表示，「法院重申了聯邦法律長期以來的明確要求，意即ICE不得以草率、無逮捕令的逮捕行動來恐嚇我們的社區。聯邦法院現在已經宣告，ICE必須立即停止這些強勢又違法的執法手段。」

非法移民 ICE 遣返

