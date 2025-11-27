干預喬州大選證據不足 法官撤案 川普全身而退

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
總統川普被控干預2020年喬州選舉結果案，終於以川普全身而退落幕。接手此案的檢察官表示證據不足不再追究相關罪名，承審法官26日撤銷此案，讓川普就此面對的最後一項州級指控全部告終，川普也即時在社交媒體發長文慶祝。

美聯社報導，此案原由喬州地方檢察官威利斯(Fani Willis)提出控罪，但威利斯被指與她聘請負責此案的特別檢察官韋德(Nathan Wade)有戀愛關係，存在利益衝突，喬州上訴法院 2024 年 12 月將威利斯從本案撤職，改由檢察官斯坎達拉基斯(Peter J· Skandalakis)接手。

斯坎達拉基斯 26日向承審的喬州富爾頓郡(Fulton County)高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee) 表示，他沒有找到足夠的證據來支持相關指控，同時指出「迫使在任總統到喬州出庭受審，現實根本不可能」。

斯坎達拉基斯甚至說，「質疑或挑戰選舉結果並不違法」，因此要求法官撤銷此案，麥卡菲也照做。

川普即時在社媒發長文慶祝這消息，稱「法律和正義在偉大的喬州取得了勝利，針對我及其他偉大愛國者的威利斯政治迫害已被全部撤銷」。

川普的律師薩多(Steve Sadow) 也稱讚斯坎達拉斯基是位公正無私的檢察官；又指本案本來就不該提起。

另外14名被告也獲撤銷指控，包括前紐約市長朱利安尼和前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。

本案始於近五年前，當時威利斯表示想調查是否非法企圖影響2020年喬州選舉結果，包括川普2021年1月2日致電州務卿，要求他幫忙找到足以推翻喬州敗選結果的選票。

但是斯坎達拉基斯在法庭文件中表示，喬州起訴書指控的犯罪行為，「是在華盛頓特區做出，不是在喬州。聯邦政府才是檢控的適當機構，不是喬州」。

斯坎達拉基斯也指出，針對推翻2020年大選結果證據最明確、最可以檢控的案件，是特別檢察官史密斯（Jack Smith）調查和起訴的案件，但是該案因川普二度當選總統，司法部有不起訴現任總統的傳統而撤銷。

喬州大選案的撤銷，顯示可能危及川普政治生涯及其人身自由的多項刑事訴訟全部告終，讓他安然脫身。

