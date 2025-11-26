6議員籲軍方拒非法命令 FBI將約談 川普：犯煽動叛亂罪可判死

賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)等議員呼籲軍方「拒絕非法命令」後，FBI將展開調查安排面談。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )針對發表影片呼籲軍方「拒絕非法命令」的六位民主黨眾議員 ，展開調查並安排約談。六位眾議員25日發出聯合聲明指出，「FBI昨天聯繫參眾議院安全官員，要求安排面談」，「川普總統正在利用FBI恐嚇和騷擾國會議員」。

這是涉及該影片的第二起調查。五角大廈24日甫宣布，他們正在調查亞利桑納那州民主黨參議員、退役海軍上校凱利(Mark Kelly)是否涉嫌違反軍事法。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)25日將此案移交海軍，並要求在12月10日前簡報。另五位眾議員也都有軍方和情報部門背景。

該影片發布後，川普20日在社群媒體發文指責這些議員犯下煽動叛亂罪，「可判處死刑」。

美聯社報導，聯邦執法和軍事機構過去避免捲入黨派衝突，但這些調查凸顯這些機構權力升級，本屆政府不惜挑戰法律底線、打壓批評者，即使批評者是現任國會議員亦然。然而，拒絕上級非法命令，本就是軍人職責所在。

參與影片的六名民主黨議員之一、密西根州參議員絲拉金(Elissa Slotkin)25日在社媒X平台指出，川普「利用法律騷擾作為恐嚇手段，阻止他人發聲」，「無論你是否認同這段影片，對我來說，問題是：美國總統這樣做是否恰當？他可不可以動用聯邦政府力量來對付與他意見相左的人？」

影片中其他四位民主黨眾議員是：柯羅(Jason Crow)、德魯齊奧(Chris Deluzio)、胡拉漢(Chrissy Houlahan)及古德蘭德(Maggie Goodlander)。

FBI局長帕特爾在接受媒體採訪時，稱此事仍在進行中，他無法透露細節。被問到對該影片的反應時，帕特爾表示，「我的想法和處理任何案件一樣：是否存在啟動調查的法律依據？FBI專業探員和分析人員將做出最終決定。」