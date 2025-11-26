我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

6議員籲軍方拒非法命令 FBI將約談 川普：犯煽動叛亂罪可判死

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)等議員呼籲軍方「拒絕非法命令」後，FBI將展開調查安排面談。(美聯社)
賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)等議員呼籲軍方「拒絕非法命令」後，FBI將展開調查安排面談。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)針對發表影片呼籲軍方「拒絕非法命令」的六位民主黨眾議員，展開調查並安排約談。六位眾議員25日發出聯合聲明指出，「FBI昨天聯繫參眾議院安全官員，要求安排面談」，「川普總統正在利用FBI恐嚇和騷擾國會議員」。

這是涉及該影片的第二起調查。五角大廈24日甫宣布，他們正在調查亞利桑納那州民主黨參議員、退役海軍上校凱利(Mark Kelly)是否涉嫌違反軍事法。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)25日將此案移交海軍，並要求在12月10日前簡報。另五位眾議員也都有軍方和情報部門背景。

該影片發布後，川普20日在社群媒體發文指責這些議員犯下煽動叛亂罪，「可判處死刑」。

美聯社報導，聯邦執法和軍事機構過去避免捲入黨派衝突，但這些調查凸顯這些機構權力升級，本屆政府不惜挑戰法律底線、打壓批評者，即使批評者是現任國會議員亦然。然而，拒絕上級非法命令，本就是軍人職責所在。

參與影片的六名民主黨議員之一、密西根州參議員絲拉金(Elissa Slotkin)25日在社媒X平台指出，川普「利用法律騷擾作為恐嚇手段，阻止他人發聲」，「無論你是否認同這段影片，對我來說，問題是：美國總統這樣做是否恰當？他可不可以動用聯邦政府力量來對付與他意見相左的人？」

影片中其他四位民主黨眾議員是：柯羅(Jason Crow)、德魯齊奧(Chris Deluzio)、胡拉漢(Chrissy Houlahan)及古德蘭德(Maggie Goodlander)。

FBI局長帕特爾在接受媒體採訪時，稱此事仍在進行中，他無法透露細節。被問到對該影片的反應時，帕特爾表示，「我的想法和處理任何案件一樣：是否存在啟動調查的法律依據？FBI專業探員和分析人員將做出最終決定。」

司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)上周並未明確表示這些發文可以被視為叛亂相關言論，但他表示，司法部任何調查「都將完全基於這些言論的意圖」。

新罕布夏州聯邦眾議員古德蘭德(Maggie Goodlander)。(路透)
新罕布夏州聯邦眾議員古德蘭德(Maggie Goodlander)。(路透)
亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。(路透)
亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。(路透)
科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)。(美聯社)
科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)。(美聯社)
密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)。(路透)
密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)。(路透)
賓州聯邦眾議員德魯齊奧(Chris Deluzio)。(美聯社)
賓州聯邦眾議員德魯齊奧(Chris Deluzio)。(美聯社)

FBI 眾議員 民主黨

上一則

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

下一則

川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題

延伸閱讀

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線
彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄向川普推烏克蘭和平方案

彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄向川普推烏克蘭和平方案
川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好

川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好
微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

熱門新聞

國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境