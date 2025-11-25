我的頻道

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

編譯黃淑玲／綜合外電
白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）與川普總統在白宮橢圓形辦公室。 (美聯社)
白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）與川普總統在白宮橢圓形辦公室。 (美聯社)

知情人士透露，美國聯準會（Fed）下任主席人選進入最後幾周，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線。協助川普總統遴選新任Fed主席的財政部長貝森特周二（25日）說，川普很可能會在未來一個月內、在12月25日耶誕節之前，宣布明年誰將接掌聯準會主席。

要求匿名的消息來源對彭博表示，如果選定哈塞特，川普就能把這位熟識且信任的親近盟友安插到本應獨立運作的中央銀行之內。一些知情人士說，川普長期以來一直希望掌控聯準會，而哈塞特被視為能將他的降息理念帶入聯準會的人選 。

不過，消息人士也指出，川普一向以做出令人意外的人事和政策決定聞名，因此提名未正式公開前，都不能算是定案了。白宮新聞秘書李維特在聲明中也說，「在川普總統採取行動前，沒人知道他會做什麼。請持續留意。」

川普本人18日曾表示：「我想我已經知道我要選的人了」，但他未透露人選。9月時川普點名過哈塞特、前Fed理事華許、現任理事沃勒，是排名前三的候選人。

聯準會主席及理事人選，是美國總統影響聯準會運作最直接的途徑。川普首個任期時提名了現任主席鮑爾，鮑爾未按照他期望的速度推動降息，川普對當年選擇鮑爾擔任主席深感後悔。

目前成為下任新主席呼聲最高的哈塞特，被視為與川普的經濟觀點高度一致，包括主張需要降低利率。他20日接受福斯新聞訪問時表示，若自己擔任Fed主席，「當下就會降息」，因為「數據顯示我們應該這麼做」。

聯準會現任主席鮑爾的主席任期將於明年5月屆滿，但他仍可作為理事繼續在Fed理事會留任兩年。鮑爾目前尚未表態是否會在主席任期結束後就離開理事會，如果他選擇離任，那麼川普政府明年將再獲得另一個可遞補的理事空缺。

