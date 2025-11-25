「政府效率部」已悄悄提前解散 DOGE稱砍赤字達標1/4

「政府效率部」已解散，圖為馬斯克今年年初手持大電鋸，表示要大砍聯邦政府冗員。(美聯社檔案照)

路透23日獨家報導，原應運作至明年7月的「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE)已解散，距離川普 回任甚至不到一年。政府效率部是川普矢言要聯邦政府「瘦身」而成立的部門。

人事管理局(OPM)局長庫波(Scott Kupor)回覆路透本月稍早相關詢問時說，政府效率部「不存在了」，不再是一個「集中的實體」。這是川普政府首次公開提到該部的結束。

DOGE是川普上任首日簽署行政命令成立的部門，由科技富豪馬斯克 及前共和黨總統參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)領導，原定執行至2026年7月24日，目標是推動「大規模結構性改革」。

政府效率部1月成立，在川普第二任最初幾個月於華府大刀闊斧，快速縮減聯邦機構、削減其預算或將其工作重點轉向川普的優先事項，引起諸多爭議。根據庫波和路透審查的文件，人事管理局此後接管該部的多項職能。

馬斯克今年5月底宣布辭職，隨後因反對川普力推的「又大又美法案」與川普公開決裂。兩人此後鮮少同框，不過馬斯克18日出席川普招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼來訪的白宮 晚宴，先前被視為兩人的可能和解跡象。

至少兩名著名的政府效率部員工現在參與國家設計工作室，這是川普8月簽署行政命令成立的新機構，由Airbnb聯合創辦人傑比亞(Joe Gebbia)領導，川普指示他美化政府網站。傑比亞曾是政府效率部的團隊成員。

政府效率部聲稱削減數百億美元的支出，但未提供細部公開會計紀錄，外部金融專家無法證實。

馬斯克曾多次聲稱，該部將在第一年削減1兆至2兆美元聯邦赤字，但他5月底離職時，距離該目標仍遙不可及。該部網站聲稱，已在聯邦層級省下2140億美元；這不但不到1兆美元的1/4，且有許多報導指出該數字經過灌水、改寫或誇大。白宮未回應時代雜誌置評請求。

英國衛報23日引述Politico報導披露，該部工作人員6月已收拾個人物品，離開自2月以來所待的DOGE總部。報導說，該部許多前員工擔心，他們參與削減政府項目和裁員的角色，可能招致刑事後果。截至5月，已有逾20萬名聯邦雇員被解雇，也有約7.5萬人接受優離方案。

「時代雜誌」23日報導，該部未實現承諾的省錢目標，卻在海內外引發混亂、顛覆人們生活，如今默默提前結束。

庫波在社媒X發文說，DOGE雖已不再由美國數位服務小組集中領導，但仍然存在且運作良好，工作內容涵蓋放鬆管制、消除詐欺、浪費和濫用等。