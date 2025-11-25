我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

「政府效率部」已悄悄提前解散 DOGE稱砍赤字達標1/4

編譯高詣軒／綜合報導
「政府效率部」已解散，圖為馬斯克今年年初手持大電鋸，表示要大砍聯邦政府冗員。(美聯社檔案照)
「政府效率部」已解散，圖為馬斯克今年年初手持大電鋸，表示要大砍聯邦政府冗員。(美聯社檔案照)

路透23日獨家報導，原應運作至明年7月的「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE)已解散，距離川普回任甚至不到一年。政府效率部是川普矢言要聯邦政府「瘦身」而成立的部門。

人事管理局(OPM)局長庫波(Scott Kupor)回覆路透本月稍早相關詢問時說，政府效率部「不存在了」，不再是一個「集中的實體」。這是川普政府首次公開提到該部的結束。

DOGE是川普上任首日簽署行政命令成立的部門，由科技富豪馬斯克及前共和黨總統參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)領導，原定執行至2026年7月24日，目標是推動「大規模結構性改革」。

政府效率部1月成立，在川普第二任最初幾個月於華府大刀闊斧，快速縮減聯邦機構、削減其預算或將其工作重點轉向川普的優先事項，引起諸多爭議。根據庫波和路透審查的文件，人事管理局此後接管該部的多項職能。

馬斯克今年5月底宣布辭職，隨後因反對川普力推的「又大又美法案」與川普公開決裂。兩人此後鮮少同框，不過馬斯克18日出席川普招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼來訪的白宮晚宴，先前被視為兩人的可能和解跡象。

至少兩名著名的政府效率部員工現在參與國家設計工作室，這是川普8月簽署行政命令成立的新機構，由Airbnb聯合創辦人傑比亞(Joe Gebbia)領導，川普指示他美化政府網站。傑比亞曾是政府效率部的團隊成員。

政府效率部聲稱削減數百億美元的支出，但未提供細部公開會計紀錄，外部金融專家無法證實。

馬斯克曾多次聲稱，該部將在第一年削減1兆至2兆美元聯邦赤字，但他5月底離職時，距離該目標仍遙不可及。該部網站聲稱，已在聯邦層級省下2140億美元；這不但不到1兆美元的1/4，且有許多報導指出該數字經過灌水、改寫或誇大。白宮未回應時代雜誌置評請求。

英國衛報23日引述Politico報導披露，該部工作人員6月已收拾個人物品，離開自2月以來所待的DOGE總部。報導說，該部許多前員工擔心，他們參與削減政府項目和裁員的角色，可能招致刑事後果。截至5月，已有逾20萬名聯邦雇員被解雇，也有約7.5萬人接受優離方案。

「時代雜誌」23日報導，該部未實現承諾的省錢目標，卻在海內外引發混亂、顛覆人們生活，如今默默提前結束。

庫波在社媒X發文說，DOGE雖已不再由美國數位服務小組集中領導，但仍然存在且運作良好，工作內容涵蓋放鬆管制、消除詐欺、浪費和濫用等。

川普 馬斯克 白宮

上一則

「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突

下一則

新聞透視／習罕見主動致電川 高層對話轉化「外交表態」

延伸閱讀

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」
川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕
川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研

川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研
媒體解讀川習熱線一次看／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

媒體解讀川習熱線一次看／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…