快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

記者胡玉立／即時報導
佛州聯邦民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克被控竊取500萬元聯邦救災經費，遭司法部起訴。(美聯社)
聯邦檢察官指控佛州聯邦民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)竊取500萬元聯邦救災經費，並洗錢部分資金；司法部已將她起訴。謝菲勒斯-麥考米克否認指控，堅稱自己無罪，並表示自己不會辭職。

邁阿密聯邦大陪審團19日提交起訴書，指控謝菲勒斯-麥考米克及幾名同案被告合謀，透過一份她家族的Trinity 醫療保健公司於2021年聘任新冠疫苗接種者登記人員的合約，竊取500萬元聯邦溢付款。

檢方指控，這些資金被分往多個所謂「稻草人捐款者」帳戶，其中有些帳戶是她親友所有；這些人又將資金捐給她的競選活動，最終助她當選國會議員。

檢方稱他們合謀提交虛假的聯邦納稅申報表，謊稱政治支出和其他個人開支為商業扣除項，並虛報慈善捐款。被挪用資金有「很大一部分」被用於競選活動，或成為謝菲勒斯-麥考米克和其他被告的「個人利益」。

謝菲勒斯-麥考米克透過幕僚長發布聲明表示，「這是一項不公正、毫無根據的假起訴，我是清白的。單從時機來看就十分蹊蹺，顯然是為了轉移人們對更緊迫的國家問題的注意力。 」她指出，「我期待上法庭作證。在此之前，我將繼續為我的選民而戰。」

謝菲勒斯-麥考米克的聲明還表示，她已配合所有合法要求，將繼續配合調查，直至「此事解決為止」。

謝菲勒斯-麥考米克的律師表示，「謝菲勒斯-麥考米克議員是盡職盡責的公職人員，她全心全意為選民服務。我們將竭力維護她的清白。」

謝菲勒斯-麥考米克於2022年1月贏得特別選舉，她代表佛州第20選區，該選區涵蓋布勞沃德縣和棕櫚灘縣部分地區。該選區原任聯邦眾議員黑斯廷斯(Alcee L. Hastings)2021年去世。

眾議院少數黨領袖杰佛瑞斯(Hakeem Jeffries)20日宣布，謝菲勒斯-麥考米克雖打算繼續代表她所在的南佛州選區，但她將辭去眾院外交事務委員會中東和北非小組委員會首席成員職務。

