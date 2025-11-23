我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

編譯盧炯燊／綜合報導

德州重畫選區引起的法律戰持續升級，德州艾爾帕索(El Paso)聯邦地區法院三人合議庭11月18日(周二)裁定，該州國會選區重畫方案可能存在種族歧視，因此發出初步禁令。但州政府隨即根據投票權法(Voting Rights Act)直接向最高法院上訴，最高法院21日發出緊急命令，暫時阻止地區法院的裁決。

美聯社報導，禁制令是由保守派大法官艾里托(Samuel Alito)簽發，因他負責處理德州上訴。

艾里托發出臨時禁制令只為爭取時間，讓最高法院在未來數天內最終確定，在明年期中選舉是否可採用這個重畫選區方案。

基於期中選舉提名即將展開，時間迫切。最高法院保守派大法官先前已對阿拉巴馬州及路易斯安納州類似的上訴，臨時阻止下級法院的裁決，因為距選舉太近。另外，加州、密蘇里州及北卡州的重畫選區方案，都面對法律挑戰。

德州政府21日呼籲最高法院迅速介入，因為明年3月就要展開國會初選，應避免出現混亂。僅一小時後，大法官艾里托即簽發臨時禁令。

總統川普希望明年期中選舉保住共和黨在眾議院的微弱多數，德州在8月通過重畫選區方案，有助共和黨在眾院增加五席次，結果引發全國性的選區重畫之爭。

在德州共和黨州政府拋出重畫選區方案後，即遭到代表西裔及非裔的組織入稟法院。艾爾帕索聯邦地區法院三人合議庭18日以2對1的裁決指出，德州未按照十年一度根據人口普查結果進行選區重畫，而是十年中期就急於重畫選區的做法，將會損害非裔與西語裔居民權益。

川普首個任期任命的聯邦地方法官布朗(Jeffrey V. Brown)在撰寫的判決中表示，在重畫選區時，政治發揮了作用，但遠不止於政治，證據顯示可能出現了種族歧視。

德州 種族歧視 期中選舉

上一則

川普就職周年醞釀內閣改組 諾姆、萊特被點名

下一則

川普密使會普亭密友 俄烏和平計畫引發美政界擔憂

延伸閱讀

美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰

美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰
德州三兄弟賣掉媽媽珍藏的「超人」漫畫 大賺912萬元

德州三兄弟賣掉媽媽珍藏的「超人」漫畫 大賺912萬元
德州選區重畫遭擋川普布局受挫…今日你應知道5件事

德州選區重畫遭擋川普布局受挫…今日你應知道5件事
曼達尼原皇后區阿斯托利亞選區席位 多人已宣布參選

曼達尼原皇后區阿斯托利亞選區席位 多人已宣布參選

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

2025-11-16 04:56

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海