傳川普就職周年後改組內閣 諾姆、萊特被點名

記者胡玉立／即時報導
明年1月川普就職周年，政界盛傳內閣將改組，能源部長萊特是異動對象之一。(路透)
有線電視新聞網(CNN)報導，多位知情人士透露，川普總統第二任期內刻意維持穩定的內閣團隊，在他任滿一年後可能出現人事變遷，白宮正為可能的內閣改組預做準備。被點名可能易動的聯邦機構首長，包括國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和能源部長萊特(Chris Wright)在內。

CNN報導，總統身邊的官員一直試圖避免重蹈川普第一任期內閣頻繁換人的覆轍，但眼看川普即將任滿一年，情況可能改變；相關討論仍在進行中，也尚未做出任何決定；預計至少在明年初以前，內閣將維持不變。

多位消息人士透露，川普對諾姆負責執行大規模驅逐移民政策的表現很滿意，公開和私下都曾多次稱讚她。但部分白宮高級官員對國土安全部首席顧問、前川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)不滿。諾姆和李萬度斯基共同領導國土安全部，兩人交情在諾姆擔任南達科他州長時建立。

接近白宮人士表示，「川普喜歡諾姆，但他注意到李萬度斯基是個問題，國土安全部因為他而管理不善。」李萬度斯基在國土安全部是臨時職務，合約還有40餘天到期。人們好奇諾姆和李萬度斯基是否會一起離職，空出國土安全部長職缺？

川普第一任期內，國土安全部常因打擊移民不力受到川普批評。那段期間國土安全部一共換了五位部長，其中三位是代理部長。

知情人士另透露，萊特近期與白宮關係緊張，外界猜測其能源部長職位可能不保。有白宮官員私下抱怨萊特推動川普競選承諾行動遲緩，導致能源部高層職位頻繁更迭。

白宮發言人答覆CNN人事詢問時，盛讚諾姆和萊特的表現。能源部發言人迪特德里希(Ben Dietderich)更駁斥有關「萊特職位不保」說法表示，「總統上周才說萊特部長是『全球第一名能源人物』，任何認真嚴肅的人都不會相信這種匿名來源的假新聞。」另一名發言人李維特則批是「百分之百假新聞」。

CNN報導，維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)明年1月任期屆滿，被認為是內閣或政府任何潛在職缺的候選人之一。

明年1月川普就職周年，政界盛傳內閣將改組，國土安全部長諾姆是異動對象之一。(路透...
