川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈

編譯盧炯燊／綜合報導
川普政府表示，計畫開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探。圖為雪佛龍員工2008年6月3日在位於墨西哥灣外海的鑽油平台上工作。(路透)
川普政府表示，計畫開放數百萬平方公里的美國沿岸水域進行石油和天然氣鑽探。圖為雪佛龍員工2008年6月3日在位於墨西哥灣外海的鑽油平台上工作。(路透)

川普政府一天內連推兩項能源新政策：擴大近海石油開採計畫及重組能源部，目的是將石油及核能資源置於優先地位，取代先前推動再生能源及能源效率的部門，全面推翻前總統拜登應對全球暖化政策的立場。

川普政府表示，計畫開放美國沿岸數百萬平方公里水域進行石油和天然氣鑽探，此舉可能導致化石燃料開採規模的大幅擴張。法新社報導，根據內政部宣布的計畫，政府將提供34個租賃標售案，允許在約5億公頃的水域進行鑽探，面積相當於一整個亞馬遜雨林。

這項提案涵蓋從未鑽探過的阿拉斯加州北海岸、川普政府稱作美國灣(Gulf of America)的墨西哥灣，以及加州外海等水域。聯邦政府將從2029年起拍賣墨西哥灣東部海域的石油鑽探權，從2027年拍賣加州中部及南部石油鑽探權，2029年拍賣加州北部的石油鑽探權。

此計畫立即遭加州和佛州強烈反對。加州民主黨籍州長紐森斥責是愚蠢至極，聲言將動用一切可用手段守護加州海岸線。佛州共和黨籍州長德桑提斯則透過發言人，敦促內政部重新審議決定，並指只支持川普在第一個任期內實施的鑽探禁令。

石油及天然氣業界則稱讚是「具有前瞻性的舉措及邁出歷史性的一步」。

與此同時，能源部宣布將提供10億元貸款，用於重啟位賓州三哩島的核電廠。該核電廠早前已與微軟公司簽約，為對方的資料中心供電。目前三哩島僅剩的核反應爐，由星座能源公司(Constellation Energy)擁有，但已封存五年，獲得政府貸款後，將大大減輕重啟核電廠所需的16億元成本。

能源部表示，這座835兆瓦的反應爐可為約80萬戶家庭提供電力。

同時，能源部20日發布新組織架構圖。新架構圖新增多個部門，包括碳氫化合物和地熱能源辦公室以及聚變辦公室。拜登政府設立的清潔能源示範辦公室被撤銷，能源效率和可再生能源辦公室也從新結構圖中消失，負責為創新能源項目提供融資的貸款項目辦公室更名為能源主導融資辦公室。

彭博報導稱，「能源效率與可再生能源辦公室」，現更名為「關鍵礦物與能源創新辦公室」。原「清潔能源示範辦公室」及被取銷的「電網部署辦公室」部分人員，已分流至該部門或其他機構。

能源部長萊特(Chris Wright) 強調，重整架構目的是恢復能源政策的常識性，降低美國家庭和企業的成本，確保納稅人的金錢得到負責任的管理。

美聯社對此形容是川普全面推翻拜登應對全球暖化政策的立場，川普一直將氣候變遷形容為史上最大的騙局。

阿拉斯加州 石油 川普

國務院：對日防衛承諾不移 反對武嚇改現狀

川普白宮會見曼達尼 意外互動親切 稱願提供紐約幫助

