小布希、拜登等政要齊聚前副總統錢尼葬禮 川普未受邀

記者胡玉立／綜合報導
多位前任總統和副總統參加了錢尼葬禮，前排左二起小布希夫婦、高爾、拜登夫婦、賀錦麗及潘斯。(路透)
多位前任總統和副總統參加了錢尼葬禮，前排左二起小布希夫婦、高爾、拜登夫婦、賀錦麗及潘斯。(路透)

前副總統錢尼(Dick Cheney)的葬禮20日在華府國家大教堂舉行；包括兩位前總統—共和黨人小布希(George W. Bush)及民主黨人拜登，四位前副總統賀錦麗(Kamala Harris)、潘斯(Mike Pence)、高爾(Al Gore)、奎爾(Dan Quayle)，錢尼的昔日政敵和友人，均齊聚悼念。但川普總統、范斯副總統未受邀出席。

錢尼11月3日過世，享年84歲，曾被視為是極具影響力且極具爭議的副總統；他在世時持續尖銳批評川普。川普對於錢尼的過世，一直保持沉默。

葬禮中，小布希悼念曾任自己副手的錢尼表示，「他穩重、罕見、可靠，才華洋溢又克制。」拜登過去曾指錢尼是「美國歷來最危險的副總統」；葬禮中，拜登讚揚錢尼忠於自己價值觀，且對家庭忠誠。

致詞者中，錢尼長女、前國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)隱晦提及她與父親和川普總統的不和。由於川普試圖推翻2020年大選敗選總統，錢尼曾指責川普是「懦夫」。麗茲則因參與調查2021年的國會暴動激怒「讓美國再度偉大」(MAGA)運動，政治生涯告終。

麗茲談到父親面臨捍衛國家和捍衛黨派的選擇時，始終抱持應將國家放在第一位的信念；她說：「黨派連結，必須永遠讓位給我們作為美國人共有的連結。」

追悼會開始前，昔日權傾一時的多位美國領袖相互寒暄：小布希夫婦和拜登夫婦並排而坐，前副總統賀錦麗和潘斯在長椅上並肩交談；柯林頓時代副總統高爾和老布希時代副總統奎爾坐在他們身後。拜登也問候了共和黨參議員麥康諾(Mitch McConnell)和妻子趙小蘭。

錢尼患有心臟病數十年，小布希政府結束後，他接受了心臟移植手術。家人表示，錢尼因肺炎及心血管疾病併發症去世。

范斯20日上午在另一場活動中被問及錢尼時表示，「顯然我們之間存在一些政治分歧，但他為國家服務奉獻；我們衷心祝願他的家人，在此悲痛時刻一切安好。」

錢尼去世後，白宮依照法律規定降半旗致哀，但川普並未發布總統公告，也沒有就錢尼去世發表公開評論。

錢尼長女麗茲錢尼發表追念父親悼詞後，輕撫靈柩。(路透)
錢尼長女麗茲錢尼發表追念父親悼詞後，輕撫靈柩。(路透)

