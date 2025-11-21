我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

川普今會曼達尼 白宮發言人：共產主義者要來

編譯廖振堯／綜合報導
紐約市長黨選人曼達尼周五將赴白宮與川普會面，圖為曼達尼20日在市府前舉行記者會。(路透)
紐約市長黨選人曼達尼周五將赴白宮與川普會面，圖為曼達尼20日在市府前舉行記者會。(路透)

川普總統和紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)素來針鋒相對，在競選期間曼達尼曾誓言要讓紐約市免受川普威脅，川普則支持曼達尼的主要競爭對手、前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，但是川普21日將在白宮會見曼達尼。談到此次會面，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說白宮將迎來一位共產主義者；曼達尼則表示他計畫著重討論生活負擔的問題。

福斯新聞(Fox News)及哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，曼達尼自稱是民主社會主義者，否認是共產主義者。然而許多人並不理會其中差別，川普宣布與曼達尼會面時，仍繼續稱他為共產主義者。

李維特20日向記者表示：「明天白宮將迎來一位共產主義者，這充分說明了問題：民主黨竟然選出了這樣一個人擔任美國最大城市的市長。」她補充說這場備受矚目的會晤也表明川普總統「願意與任何人會面、交談，並努力為美國人民謀求福祉，無論他們生活在民主黨或共和黨控制的州，還是民主黨控制的城市。」

曼達尼20日表示他願意與任何人合作，包括川普以造福紐約市民。他稱此次會面為「幫紐約市民爭取權益的機會」，他會向任何人闡述這一訴求。曼達尼認為對成千上萬的紐約市民來說，他們投票支持他或川普的原因是一樣的，「他們想要一位能夠解決生活成本危機的領導人，這場危機讓工薪階層難以負擔在紐約市的生活。」並說他打算向川普明確表示一同合作，推進任何有利於紐約市民的政策；如果某政策損害紐約市民的利益，他也會第一個指出來。

曼達尼期待與川普討論生活負擔、公共安全、每位紐約市民的經濟保障等議題。他說在川普贏得2024年大選後，他走訪一些共和黨候選人支持率最高的社區、與居民交談，「當我問這些紐約市民他們投票給了誰以及為什麼時，我遇到了很多投票給川普總統的人，他們告訴我是因為生活成本危機。他們說他們記得四年前他們還能負擔得起房租、托兒費、電費、大眾交通費用，現在卻很困難。」

