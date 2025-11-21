6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
六名出身軍旅的民主黨國會議員，現身視頻呼籲軍隊不要服從川普的非法命令，遭川普指控為煽動叛亂，要求將他們判處死刑。(美聯社)
出身美軍或情報界的六名民主黨國會議員本周在90秒網路影片裡，共同呼籲軍隊不要遵守川普總統的非法命令。川普總統20日在社群媒體連續發文指出，六名民主黨員的言行已經構成「最嚴重的煽動叛亂行為」，六人都是叛徒，應該遭到逮捕、面臨審判、甚至判處死刑，「以儆效尤」(example MUST BE SET)。司法部次長白朗奇(Todd Blanche)對福斯新聞網表示，川普的命令不是非法，司法部將對六名民主黨國會議員的行為展開詳細了解。

司法部：川普命令不是非法

參與拍攝影片者，包括密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)、新罕布夏州聯邦眾議員古德蘭德(Maggie Goodlander)、賓州兩名聯邦眾議員德魯齊奧(Chris Deluzio)和胡拉漢(Chrissy Houlahan)。

密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)。(路透)
亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。(路透)
絲拉金表示，軍人「目前面臨巨大緊張和壓力。美國人民需要你們維護法律和憲法。」凱利在影片中說：「我們的法律很清楚，你可以拒絕非法命令。」德魯齊奧在影片中說：「你必須抗拒非法命令。」

賓州聯邦眾議員德魯齊奧(Chris Deluzio)。(美聯社)
川普20日社群網站「真實社群」(Truth Social)發文詢問1100萬粉絲，六名民主黨國會議員是否應該坐牢。某些網友主張六名民主黨員應遭到叛亂罪起訴並處以絞刑，發文獲得川普轉貼。

白宮辯護：川普是盼究責

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)20日在新聞簡報會上為川普發文辯護。她說，六名民主黨國會議員發布影片傳達「非常、非常危險的訊息」，「根據法律可能受到懲處」。她說，民主黨國會議員暗示川普發布非法命令，事實上川普並沒有。

她說，川普不想處決六名民主黨國會議員，但希望這些國會議員能夠遭到究責。

6人聲明：不受川普恫嚇

絲拉金等六人20日發表聯合聲明表示，不會受到川普恫嚇。聲明寫道：「所有美國人都應該團結起來，對於總統煽動謀殺與政治暴力的言論予以譴責。」聲明寫道：「最明顯的重點是，我們只是重申法律，川普卻認為我們犯下應該處死的罪行。」

六名國會議員在影片中並未提到白宮的特定行動，但影片發布之前川普政府剛在加勒比海對船隻展開釀成死亡的攻擊，聲稱船隻參與毒品運送。川普政府對於船隻運毒一說並未提供證據，對於有涉毒嫌疑的船隻通常是由執法機關出面取締攔截。民主黨國會議員在影片中，也對國民兵(National Guard)進駐全國各地城市表示憂心。

賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)。(美聯社)
新罕布夏州聯邦眾議員古德蘭德(Maggie Goodlander)。(路透)
科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)。(美聯社)
川普 民主黨 白宮

