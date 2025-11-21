我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

首任遭擋下 川普繼削弱「瀕危物種法」保護範圍 環團批

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一隻受「瀕危物種法」保護的路易斯安納黑熊棲息在一棵樹上。川普政府19日表示「瀕危物種法」將納入經濟成本考量。(美聯社檔案照)
一隻受「瀕危物種法」保護的路易斯安納黑熊棲息在一棵樹上。川普政府19日表示「瀕危物種法」將納入經濟成本考量。(美聯社檔案照)

川普政府19日宣布，再度推動大幅放寬「瀕危物種法」(Endangered Species Act, ESA)修正案，試圖恢復他在第一任期內曾實施、後遭聯邦法院擋下的多項政策，引發環保團體強烈反彈。

「國家廣播公司新聞網」報導，ESA自1973年生效以來，一直被視為美國標誌性的環境保護制度。今年6月的一項民調顯示，多達84%的受訪美國人支持該法案的相關措施。

此次修法提案中，最具爭議的是取消魚類暨野生動物管理局(USFWS)沿用多年的「通用規則」(blanket rule)。

依照現行「通用規則」，被列為「受威脅」(threatened)的物種，可自動享有與「瀕危」(endangered)物種同等級的保護。

聯邦政府如今希望改由主管機關，針對每一物種個別訂定保護條件；但環團警告，這恐讓審查流程延宕，進而拖累拯救關鍵物種的保育行動。

川普政府在聲明中表示，此次改革回應國會共和黨議員，以及油氣、採礦、農業等產業長期以來要求鬆綁ESA的訴求；批評者認為，ESA長期被濫用，阻礙經濟發展。

內政部長柏根(Doug Burgum)表示，此次修法不僅回歸法案初衷，更能兼顧依賴土地與自然資源的產業生計。

柏根在聲明中強調：「這些修訂終結多年的法律混亂與過度監管，為各州、部落、地主和企業提供更高的確定性，同時確保保育工作仍以可靠的科學與常識為基礎。」

環團則批評，川普做法幾乎複製前一任期的政策，「讓法案倒退50年。」

國家資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)主任瑞貝卡‧萊利(Rebecca Riley)直言：「他們正試圖把我們帶回第一次削弱法律時的狀況。我們當時為此奮戰，而拜登政府已撤銷川普第一任期內許多最糟糕的變革，現在他們又想把這些措施重新搬上檯面。」

政府19日另提出一項修正，要求官員在判定棲地對物種存續至關重要時，可將經濟影響納入考量；環團指出，現行法律明文禁止此作法，而這恐導致某些物種在名義上被列為瀕危，卻同時允許不利其生存的條件持續。

生物多樣性中心(Center for Biological Diversity)專家格林沃德(Noah Greenwald)表示，新提案要求將經濟成本納入關鍵棲地畫設的標準，明顯背離ESA的立法初衷，「經濟因素從來不是保護關鍵棲地時應考量的要素。」

一隻禿鷹在洛杉磯動物園的禿鷹棲息地飛翔。川普政府19日表示「瀕危物種法」將納入經...
一隻禿鷹在洛杉磯動物園的禿鷹棲息地飛翔。川普政府19日表示「瀕危物種法」將納入經濟成本考量。(美聯社檔案照)

川普 拜登 民調

上一則

FT：台美協議料近期公布 台估承諾投資4000億美元 含台積電投資

下一則

白宮：美不參加南非G20正式會談 僅派員交接主辦權

延伸閱讀

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
前副總統錢尼葬禮川普未受邀…今日你應知道5件事

前副總統錢尼葬禮川普未受邀…今日你應知道5件事

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」