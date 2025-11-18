敗給馬西？川普突改口 支持公布艾普斯坦檔案

共和黨籍肯塔基州眾議員馬西提案要求公開淫魔富豪艾普斯坦的相關文件獲得同僚支持，媒體稱川普此次「罕見失利」。(路透)

川普 總統過去數月極力阻止國會議員公布與淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)相關文件，但他16日晚間卻突然改變立場，呼籲共和黨 議員支持相關法案。媒體分析，川普此次「罕見失利」，敗給與他長期不和的肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)。

「華爾街日報」報導，本周的表決原本被視為共和黨議員效忠川普的一項關鍵指標。

川普自今年1月重返白宮後，持續緊密掌控共和黨動向。外界普遍預期，當公布艾普斯坦文件的法案送交眾院表決時，可能將有數十名共和黨議員倒戈支持。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示：「共和黨眾議員應投票支持公布艾普斯坦檔案，因為我們沒有什麼需要遮掩的，是時候揭穿民主黨的騙局了。」

川普17日告訴記者，國會若通過公開艾普斯坦文件的提案，他將簽署並強制司法部公布相關檔案。眾院議長強生(Mike Johnson)表示，該議案將於18日下午提交全院投票。

政治新聞網站Politico報導，這次轉變堪稱川普的一次「罕見失利」，而讓他處於劣勢的正是與他長期不和的政敵馬西。馬西17日受訪時，被問及川普態度急轉彎時回應：「他只是厭倦了我一直贏。」

川普16日深夜於「真實社群」發文強調「我不在乎」，但此舉實際上象徵他對難以逆轉的投票結果讓步。

當提案交付投票時，預料共和黨眾議員將大舉倒戈，支持由馬西力推的提案。

馬西與加州民主黨聯邦眾議員卡納(Ro Khanna)聯手發起解除動議的請願，意在繞過不願讓法案進入表決程序的共和黨高層。

川普過去數月多次向共和黨議員施壓，要求他們反對該法案，並聲稱民主黨藉公布艾普斯坦檔案轉移選民對共和黨政績的注意力。

就在承認無力回天的前幾日，川普加大對馬西的個人攻擊力道，甚至譏諷對方在結縭30年的妻子去年驟逝後不久便再婚。

川普改口的數小時前，其選舉顧問拉希維塔(Chris LaCivita)更在「X」平台上罵馬西是「垃圾」(garbage)。

拉希維塔正奉川普之命，試圖在馬西自2012年起屢屢勝選的肯塔基州北部農村選區將他拉下台；川普近期在共和黨初選中，公開支持挑戰馬西的前海豹突擊隊(Navy SEAL)成員蓋仁(Ed Gallrein)。