我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

艾普斯坦檔案眾院將表決 馬西：可能有逾百名共和黨議員贊成公布

編譯廖振堯／綜合報導
眾院議長強生排定18日表決是否公布艾普斯坦案的全部檔案，白宮全力攔阻，但已有許多共和黨議員支持公布。(歐新社)
眾院議長強生排定18日表決是否公布艾普斯坦案的全部檔案，白宮全力攔阻，但已有許多共和黨議員支持公布。(歐新社)

川普總統上周未能阻止一份眾院請願書突破關鍵的218個連署同意門檻，使得眾院必須在本周表決強制司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關檔案。這不僅再度挑戰川普的號召力，亦考驗共和黨人忠誠度。

據報導，這項表決由共和黨籍喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)，及民主黨籍加州眾議員卡納(Ro Khanna)推動數月。

馬西16日在新聞節目中表示可能會有100位以上共和黨議員投下贊成票，說「(眾院議長)強生、川普以及其他批評他努力的人本周將遭受重大挫敗…我們正在取得勝利。」卡納預期的投票結果比馬西保守得多，他希望至少有40名共和黨人投贊成票。

川普上周公開宣布與格林決裂，並表示如果有合適的人選，他將在2026年支持該人選拉下格林。格林則把兩人決裂歸咎於艾普斯坦檔案，她認為國家理應在這個問題上保持透明，而川普對她的批評令人費解。

川普甚至針對馬西的私生活開砲，稱馬西在結縭30多年的妻子去世一年後就再娶，「老兄，真快呀」，同時譏諷馬西是失敗者。馬西對此幽默回應，「我太太怪我，她要我邀請川普參加婚禮，但我沒有」。

共和黨眾議員如內州的貝肯(Don Bacon)、亞利桑納州的畢格斯(Andy Biggs)、田納西州的柏謝特(Tim Burchett)已經公開表示將支持該法案。貝肯在哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目上稱「火車已經離站了，讓我們速戰速決把事情辦好。我希望總統能明白這一點，白宮愈是阻撓，就愈顯得不妙。」

川普持續試圖提高共和黨議員的政治風險，籲一再追求公開更多艾普斯坦檔案是民主黨的政治操作，目的是傷害共和黨；他也在空軍一號上批評民主黨人「想浪費大家的時間，而有些比較笨的共和黨人也喜歡這樣」。

被問及川普是否正試圖勸阻眾院共和黨人投贊成票時，白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)稱「民主黨和主流媒體拚命想利用這場騙局轉移焦點，好讓大家不再談論總統大量成功的行動，像是關於政府停擺的奮鬥。」

共和黨 川普 眾院

上一則

貝森特：盼感恩節前與中達成稀土協議

下一則

川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱

延伸閱讀

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案
普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放

普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放
與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源
非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉