糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

編譯陳韻涵／綜合報導
雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)
雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

聯邦政府剛剛重啟運作，但俗稱糧食券的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)新規定仍自11月起生效，許多人恐將失去「糧食券」福利。

「國會山莊報」報導，政府停擺結束，各州努力恢復發放糧食援助，同時，他們也努力實施新的限制措施，並削減符合糧食券福利資格的人。

國會今夏通過「又大又美」減稅與開支法，大幅修改SNAP計畫內容，包括調整領取糧食券的資格。

聯邦政府未來十年在SNAP上的開支預計削減1860億元，也就是會有人失去領取糧食券的資格。

新規定的寬限期原訂11月1日結束，但因政府關門而混亂，部分州緊急發放糧食券，有些州則近兩周未發任何福利。

政府重啟後，負責管理SNAP的農業部14日堅持11月實施新規，同時發布新指南，指導各州如何遵守規定。

新規定的其中一項重大變化攸關「沒有撫養親屬的身體健全成年人」(able-bodied adults without dependents，ABAWDs)，即有工作能力的成人需要證明他們每月至少工作80小時、正在讀書或參加培訓，才符合SNAP的資格；若缺乏相關證明，最多只能領取三個月的福利。

在「又大又美法」之前，工作要求有少數關鍵例外；之前僅適用18歲到54歲的成人，而今65歲以下的健全成人都必須自證工作能力。

此外，先前負責撫養18歲以下未成年人的父母也可豁免工作要求，如今只有撫養14歲以下的父母才能享有豁免。

退伍軍人、遊民和離開寄養體系的年輕人曾享有豁免權，但現在都需要符合新的工作規定。

在移民身分方面，大又美法改變「非公民獲得SNAP資格」的規定，取消部分合法居留者的資格。

農業部最新指南指出，僅以下對象有資格申請SNAP，包括美國公民、古巴與海地入境者、以及自由聯盟協定(Compact of Free Association，COFA)國家公民，其中COFA為美國與太平洋島國密克羅尼西亞、帛琉與馬紹爾群島簽署的金援協定。

持有綠卡的合法永久居民，只能在滿足所有規定並經過五年等待，才符合SNAP申請資格；但部分綠卡持有者可提前取得資格，如未滿18歲或與美軍有關連。

