我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

與俄做生意國課500%關稅 川普「最強烈表態」挺斷普亭金源

普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統說，來不及在聖誕節前普發2000元支票，這張支票要等到明年。圖為川普第一任期主持白宮聖誕樹點燈儀式。(美聯社)
川普總統說，來不及在聖誕節前普發2000元支票，這張支票要等到明年。圖為川普第一任期主持白宮聖誕樹點燈儀式。(美聯社)

川普總統表示，將為美國公民發放每人2000元的關稅分紅支票，至於具體日期則尚未敲定。川普14日搭乘空軍一號，前往川普海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部住所時對媒體說，分紅支票來不及在聖誕購物旺季之前發放，但會在2026年發放。川普本月稍早拋出為美國民眾發放關稅紅利支票的想法，並說計畫將排除高收入族群，但未說明年收入門檻為何。

川普對媒體說，分紅支票會在明年發放，「關稅讓我們有辦法分紅，我們不只要分紅，還會降低國債」。海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)統計顯示，川普二度執政以來開徵所有關稅，截至今年9月23日為止，已創造大約900億元稅收。

川普援引「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)開徵關稅挨告後，訴訟正由最高法院審理中，如果川普對貿易夥伴開徵的販運關稅(trafficking tariffs)、對等關稅(reciprocal tariffs)遭到大法官推翻，關稅分紅將面臨變數。最高法院5日召開言詞辯論庭，就連保守派大法官都對川普政府代表提出尖銳質疑。

媒體詢問如果最高法院推翻關稅，還會不會發分紅支票給美國人民，川普回答：「那我就得採取其他措施了。」

不是川普說了算 關稅分紅仍需國會通過

根據法律規定，發放關稅分紅支票必須經過國會通過，但某些共和黨國會議員對於紅利發放的提議表示疑慮，並說川普其實應該把重點放在降低聯邦債務赤字。

關稅紅利究竟要怎麼發給民眾，川普政府官員對於具體細節透露不多。財政部長貝森特(Scott Bessent)上周表示，政府仍在研議對於領取支票的資格訂定收入限制。

貝森特12日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)晨間節目訪問時表示，川普所說的2000元關稅分紅有許多選項，適用對象是收入低於某個門檻的民眾，例如家庭年收入低於10萬元。不過，貝森特表示，所有提議都還在討論中，年收入限制還沒有拍板定案。

「稅務基金會」(Tax Foundation)聯邦稅務政策副總監約克(Erica York)說，若為收入10萬以下民眾發2000元，關稅分紅將耗資3000億元。

線上賭盤網站Polymarket、Kalshi顯示，2025年內發放2000元關稅分紅的機率僅7%，10月3日接受押注以來，賭客押注累計超過95萬元。(相關新聞見A3)

關稅 川普 貝森特

上一則

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

延伸閱讀

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源
非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉