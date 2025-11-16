普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放

川普總統說，來不及在聖誕節前普發2000元支票，這張支票要等到明年。圖為川普第一任期主持白宮聖誕樹點燈儀式。(美聯社)

川普 總統表示，將為美國公民發放每人2000元的關稅 分紅支票，至於具體日期則尚未敲定。川普14日搭乘空軍一號，前往川普海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部住所時對媒體說，分紅支票來不及在聖誕購物旺季之前發放，但會在2026年發放。川普本月稍早拋出為美國民眾發放關稅紅利支票的想法，並說計畫將排除高收入族群，但未說明年收入門檻為何。

川普對媒體說，分紅支票會在明年發放，「關稅讓我們有辦法分紅，我們不只要分紅，還會降低國債」。海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)統計顯示，川普二度執政以來開徵所有關稅，截至今年9月23日為止，已創造大約900億元稅收。

川普援引「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act)開徵關稅挨告後，訴訟正由最高法院審理中，如果川普對貿易夥伴開徵的販運關稅(trafficking tariffs)、對等關稅(reciprocal tariffs)遭到大法官推翻，關稅分紅將面臨變數。最高法院5日召開言詞辯論庭，就連保守派大法官都對川普政府代表提出尖銳質疑。

媒體詢問如果最高法院推翻關稅，還會不會發分紅支票給美國人民，川普回答：「那我就得採取其他措施了。」

不是川普說了算 關稅分紅仍需國會通過

根據法律規定，發放關稅分紅支票必須經過國會通過，但某些共和黨國會議員對於紅利發放的提議表示疑慮，並說川普其實應該把重點放在降低聯邦債務赤字。

關稅紅利究竟要怎麼發給民眾，川普政府官員對於具體細節透露不多。財政部長貝森特 (Scott Bessent)上周表示，政府仍在研議對於領取支票的資格訂定收入限制。

貝森特12日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)晨間節目訪問時表示，川普所說的2000元關稅分紅有許多選項，適用對象是收入低於某個門檻的民眾，例如家庭年收入低於10萬元。不過，貝森特表示，所有提議都還在討論中，年收入限制還沒有拍板定案。

「稅務基金會」(Tax Foundation)聯邦稅務政策副總監約克(Erica York)說，若為收入10萬以下民眾發2000元，關稅分紅將耗資3000億元。

線上賭盤網站Polymarket、Kalshi顯示，2025年內發放2000元關稅分紅的機率僅7%，10月3日接受押注以來，賭客押注累計超過95萬元。(相關新聞見A3)