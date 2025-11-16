柯林頓聲明 淫魔案與自己無關

司法部 14日決定應川普總統要求，調查「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前與前民主黨總統柯林頓 (Bill Clinton)在內的知名民主黨政治人物的關係。柯林頓15日對此發出簡短聲明回應。

柯林頓發言人烏雷納(Angel Ureña)在X平台發聲明寫道：「這些電郵證明柯林頓什麼都沒做，也一無所知。至於其他都是噪音，意圖轉移大家對選舉失利、政府停擺帶來負面影響和零零種種問題的注意力。」

隨著艾普斯坦最新一批電郵文件曝光，川普面臨更大壓力，他14日在「真實社群」(Truth Social)發文說，他會指示司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦調查局，調查艾普斯坦與柯林頓、前財政部長桑默斯(Larry Summers)、民主黨重要金主及職場社交平台領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)等個人及機構的「牽連和關係」。

被川普點名的這些人均未受到艾普斯坦的受害者指控。

數小時後，邦迪迅速宣布，她已指示紐約南區聯邦檢察官克雷頓(Jay Clayton)，調查艾普斯坦與民主黨人士的關係。

新聞周刊(Newsweek)報導，司法部應川普要求發起調查，引發人們對聯邦執法獨立性、調查背後政治動機的質疑；釐清艾普斯坦關係網、爭取倖存者正義的呼籲聲浪，也隨之升高。

柯林頓已承認他曾多次搭乘艾普斯坦私人飛機，處理與柯林頓基金會(Clinton Foundation)相關工作；但他否認有任何不當行為。

預計司法部的調查，將審視最新公布、與艾普斯坦關係網相關的電郵、財務聯繫和證詞。

英國廣播公司(BBC)8月曾報導，共和黨領導的眾院監督委員會(House Oversight Committee)主席柯默(James Comer)已向柯林頓、前國務卿喜萊莉·柯林頓及其他八人發出傳票，要求他們為艾普斯坦案作證。