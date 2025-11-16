我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

MAGA地震 川普與議員格林斷絕關係

編譯俞仲慈／綜合報導
喬治亞州聯邦眾議員格林。(路透)
喬治亞州聯邦眾議員格林。(路透)

總統川普近日與「讓美國再次偉大」(MAGA)堅定支持者、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)隔空開罵、斷絕關係，川普甚至放話要支持他人取代格林，引發MAGA內部大地震。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普與格林因為淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性交易調查檔案，引發激烈口水戰，15日川普透過社交平台放話支持其他共和黨人挑戰格林並點名：「輕量級女議員瑪喬麗·泰勒·布朗(Marjorie Taylor 『 Brown』)，綠草(Green)腐爛會變褐色(brown)，她左傾後背叛整個共和黨。」

格林隨後透過社群平台X宣稱「世界上最有權勢的人正在煽動和挑釁對我的威脅」，盡管沒有指名道姓，但強調此人「正是我曾經支持並幫助他當選的人」：「我身為共和黨人，每次投票幾乎都支持總統川普的法案和議程，但他對我的攻擊以及那群激進網路酸民(多數為拿錢辦事者)的惡毒言論，著實令所有人震驚。」

格林與川普的矛盾已經醞釀數月，如今終於公開化，格林日前受訪時公開質疑川普對國內事務的冷漠：「沒人關心外國事務，沒人關心每周都有數不清的外國領導人來白宮。」

隨後川普宣稱「格林完全變了一個人」，並公開表達不滿：「我看到『 古怪』(Wacky)的格林只會抱怨、抱怨、抱怨。」同時揚言支持其他共和黨人參選：「我知道那些優秀保守派正考慮挑戰格林在喬治亞州的初選，他們受夠了她和她的滑稽舉動，如果有合適人選參選，我會全力支持。」

格林隨後透過X發文反擊：「他現在全力攻擊我，想要殺雞儆猴，嚇唬其他共和黨人，讓他們在下周投票決定是否公布艾普斯坦檔案之前有所顧忌。」並強調 ：「我從未想過爭取公開艾普斯坦檔案、捍衛性侵受害者權益、揭露權貴精英的陰謀，竟然會導致如此局面，但事實就是如此。」

川普則透過社交媒體再批格林：「她變成我們都知道的那種偽君子，又是一個虛偽政客。」

川普 共和黨 艾普斯坦

