參院民主黨7+1萬聖節前密會熊恩 成結束政府關門轉捩點

獨立的緬因州參議員金恩連同七位民主黨同僚祕密拜會共和黨領袖熊恩，是打破僵局促成政府重開的關鍵。圖為金恩。(美聯社)

萬聖節前兩天，七位民主黨 人和一位獨立參議員 走進聯邦參院 多數黨領袖熊恩(John Thune)的辦公室，成為結束政府關門的轉捩點。

華爾街日報報導，美國政治史上最長、為期43天的停擺在12日畫下句點，但結束這場政治風暴的轉捩點無關川普總統或參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，而是八位民主黨聯盟人士。

當天參院休會後、大多數記者離開大廳，七位民主黨參議員與一名與民主黨結盟的獨立參議員金恩(Angus King)悄悄走進參院共和黨領袖熊恩的辦公室。

這七位民主黨人分別是參院黨鞭德賓(Dick Durbin)、參議員羅森(Jacky Rosen)、費特曼(John Fetterman)、瑪斯托(Catherine Cortez Masto)、夏亨(Jeanne Shaheen)與哈桑(Maggie Hassan)，以及凱恩(Tim Kaine)。

當時政府停擺已近一個月，聯邦公務員領不到薪資，俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)資金枯竭，這群人愈來愈焦慮。

知情人士透露，萬聖節前兩天，參議員與熊恩商討政府重啟事宜。

金恩表示：「這是一群試圖解決問題的人。」

這場會議只是金恩和其他中間派人士要求召開的無數會議之一，與會者包括新罕布夏州民主黨參議員夏亨與哈桑，她們都曾擔任州長；與會的共和黨人士除了熊恩外，還有北達科他州共和黨參議員霍文(John Hoeven)，霍文也曾任州長，且是強大的撥款委員會資深成員。

與會的參議員透露，該民主黨聯盟知會舒默，他們正與熊恩對談，並邀請舒默參與討論，但舒默並未直接參與。

知情人士透露，舒默希望延長政府停擺，他認為川普最終會親自參與談判，這樣他們就能達成更好的協議：一項能夠解決「可負擔健保法」(Affordable Care Act)醫療保險補貼到期癥結的協議，而這正是民主黨在此次政府關門鬥爭的核心訴求。

中間派和共和黨人之間的談判最終達成一項協議並結束政府關門僵局，卻撕裂民主黨；有些人認為，舒默的政治博弈失敗，他原本希望能讓黨團再團結久一點，逼川普回到談判桌。

政府停擺期間，參院權勢最大的舒默置身事外，僅由少數民主黨議員與共和黨參議員談判。

國會兩院目前達成的協議為政府多數部門提供資金，使其維持運作到明年1月30日，並為俗稱「糧食券」的SNAP計畫挹注一年份的資金。