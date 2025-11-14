何時能正常營運？航空公司樂觀：禁令解除數天內可恢復

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
政府雖然重啟，但各主要機場13日仍然減班6%，圖為華府雷根機場飛行時刻表仍然有許多航班延誤或取消。(歐新社)
政府雖然重啟，但各主要機場13日仍然減班6%，圖為華府雷根機場飛行時刻表仍然有許多航班延誤或取消。(歐新社)

聯邦政府結束停擺，空中交通管制員也陸續復工，多家航空公司均樂觀表示，只要政府解除機場的削減航班命令，它們即可在數天內恢復正常營運，但目前尚不清楚何時才能恢復。

綜合美聯社、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)等報導，聯邦航空管理局(FAA)12日(周三)晚上宣布，由於過去幾天空管員出勤顯著改善，航空公司的航班削減比率將不會超過6%，在此之前13日的削班比率原本要增加到8%，14日更要達到10%的上限。

FAA及聯邦運輸部官員直到13日，仍沒有就何時全面解除禁令提供任何最新消息。運輸部長達菲(Sean Duffy)強調，解除禁令的決定將基於FAA專家確認的安全數據。

上周空管員短缺達到頂峰時，FAA發出人手不足的警告，下令航空公司削減更多航班，但13日已沒有任何人員短缺警告。

代表各家大航空公司的美國航空協會(Airlines for America)13日說，一旦FAA批准，可望在未來幾天內恢復正常運作，期待在即將到來的感恩節出行高峰期，迎來3100萬名乘客的創新紀錄。

盡管航空公司抱有這樣的樂觀態度，但一些專家認為，問題仍有可能持續一段時間，甚至影響感恩節出行，因此很難預測航空公司能否迅速恢復正常航班。

目前航空公司將削減航班的重點，放在不算繁忙的區域航線上，盡量減少對主要樞紐的影響。截至13日傍晚，全國有1000多個航班被取消，延誤比例則大減，全國近95%航班準時起飛。

總統川普10日說過，政府停擺期間任何請假的空管員都要「大幅扣薪」，並向堅持上班的員工發放1萬元獎金。達菲之後暗示，獎金只會發放給從未缺勤的空管員。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)13日在休士頓的記者會宣布，會給停擺期間表現「卓越」的運輸安全管理局(TSA) 員工發放1萬元獎金，旨在表彰他們「挺身而出、加班加點、每天堅守崗位」。

當記者問及這是否是指沒有請病假或是未因其他理由留在家的員工時，諾姆說「這不一定是評判標準」。

