艾普斯坦2019年電郵曝光 內容提到「川普知道有未成年女賣淫」

編譯陳韻涵／綜合報導
最新公布的電郵顯示，艾普斯坦稱川普知情，但未參與。(路透)
最新公布的電郵顯示，艾普斯坦稱川普知情，但未參與。(路透)

國會眾院監督委員會12日公布大批文件顯示，淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)曾在2019年的私人電郵中聲稱，川普總統知悉他提供未成年少女性服務，但未涉入其中。此說法與川普一再強調，艾普斯坦2008年達成認罪協議前，他「並不知道艾普斯坦招攬未成年少女賣淫」的說法相互矛盾。

「華盛頓郵報」報導，艾普斯坦2019年2月1日寄給自己的電子郵件中提到，「川普知道未成年少女遭受性剝削，且那段時間常來我家」。

數月後，艾普斯坦因性販運指控遭逮捕，並於獄中自殺身亡。他在同一封電郵中寫道，「川普從來沒享受過按摩」。

這些電郵內容與川普否認在2008年之前，知悉艾普斯坦招攬未成年少女的說法相左。

川普曾表示，他與艾普斯坦是在佛州棕櫚灘的社交場合結識，兩人於2000年代中期決裂。川普將這段友誼破裂歸因於一筆房地產交易糾紛，以及艾普斯坦從他的海湖莊園挖角多名員工。

川普2019年7月向媒體強調：「我完全不知情，且已有很多、很多年沒有與他聯絡。」

此外，艾普斯坦2019年1月寫給記者沃爾夫(Michael Wolff)的電郵中也寫道，「川普當然知道這些女孩的事」。

艾普斯坦另提及，川普曾要求他的共犯女友、前英國名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)「停止」，但未明述停止什麼事。

沃爾夫曾出版批評川普的傳記，他透過社群媒體Instagram發布影片表示，自己「長久以來一直想談這件事」，但未論及眾院新公布的文件內容。

面對相關質疑，川普12日批評民主黨議員重提艾普斯坦醜聞，意在轉移民眾對長達43天的政府關門即將結束的關注。他指出，此次政府關門擾亂航空運作，也衝擊聯邦營養補充援助計畫(SNAP)中的「糧食券」發放，而民主黨只獲得少數政治利益。

川普稍早在社群媒體寫道：「民主黨人正利用艾普斯坦騙局，試圖轉移大眾對其重大失敗的注意力，尤其是政府停擺。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)12日表示：「川普總統當年將艾普斯坦趕走，正因為他是戀童癖，且是卑鄙小人。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

