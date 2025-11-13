明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

民間10月18日再度發起「不要國王」（No Kings）抗議。(記者陳熙文／攝影)

聯邦政府結束關門，路透13日公布最新民調 指出，民主黨 支持者比共和黨 支持者更期待明年的期中選舉 ；而生活開銷成為選民最關心的議題，並有多數選民表示對民主黨的計畫更有信心。

川普 總統11月初迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉。

這場選舉也被視為明年11月3日期中選舉的前哨戰，到時美國將針對435席聯邦眾議員和35席的聯邦參議員進行改選。

路透和國際市場研究機構益普索（Ipsos）的最新民調顯示，有44%的民主黨選民對明年選舉表示「充滿熱情」，相較於只有26％的共和黨選民有相同的感覺；此外，有79%的民主黨支持者稱他們如果沒有投票，會感到後悔，相較於有68%的共和黨支持者有相同的想法，代表民主黨可能在明年選舉中取得投票率的優勢。

至於如果現在就舉行選舉，誰會取得優勢？民調顯示，有41%的選民回答說會投給民主黨候選人，有40％的選民回答說會投給共和黨候選人，支持度差距僅1%，在民調誤差範圍之內，顯示兩黨支持度勢均力敵。

民調也指出45%的選民表示，候選人在生活開銷上的立場是他們投票最重要的考量；而在生活開銷的議題上，38%的選民認為民主黨有更好的政策計畫，36%的選民認為共和黨有更好的政策計畫。

不過，在經濟議題上，有40%的選民認為共和黨處理的更好，相較於38%的選民認為民主黨處理的更好，但民調也指出，選民對民主黨在經濟議題上的觀感已經好轉，民主黨在9月時還落後共和黨13個百分點。

路透和國際市場研究機構益普索（Ipsos）的民調於11月7日至11月12日共訪問938名登記選民，抽樣誤差為正負6％。