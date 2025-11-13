機場減班緩解 12日仍取消900航班 逾1800架次延誤

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
全美各大機場航班逐漸恢復。圖為旅客12日在芝加哥歐海爾國際機場排長龍等候驗票登機。(美聯社)
全美各大機場航班逐漸恢復。圖為旅客12日在芝加哥歐海爾國際機場排長龍等候驗票登機。(美聯社)

聯邦政府結束停擺在即，全美機場航班削減情況略有緩解，但12日仍取消約900個航班。

綜合CNBC、ABC News報導， FlightAware 數據顯示，12日約有900個航班被取消，其中聯合航空報稱取消了300個航班，是削減最多的航空公司。芝加哥、丹佛及亞特蘭大等繁忙樞紐機場，航班取消數量最多。

根據航班追蹤數據，芝加哥歐海爾國際機場 (O’Hare International) 以46個航班取消位居榜首，丹佛機場緊隨其後取消43個航班，亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克森(Hartsfield-Jackson)國際機場則取消37個。

截至美東時間下午6時左右，另有1876架次航班延誤。

另一個航空數據公司睿思譽(Cirium)也表示，近900個航班被取消，是自上星期四(11月6日)以來的最低數字。

盡管情況有所改善，但聯邦航空管理局 (FAA) 再發出警告，指出13日(星期四)的航班取消率可能會再升到8%，以紐約、芝加哥、亞特蘭大、達拉斯及洛杉磯等主要機場受影響最大。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy) 也稱，如果政府停擺不在本周末前解決，屆時航班取消可能會再次造成重大問題。

他在記者會上說，「如果政府不開工，機場運轉速度將會大幅放緩，航空公司可能會宣布停飛所有航，情況就是這麼嚴重。」

達菲也說，即使在停擺結束後，航空旅行也不會立即恢復正常，「聯邦運輸部會等待數據後再決定是否取消削班，而這取決於空管員何時恢復工作。不過運輸部12日晚表示，最後兩天空管員請假的情況大為減少。

達美航空執行長巴斯提安(Ed Bastian)在接受CNBC節目訪問時表示，盡管此次停擺及削班，對達美而言雖不足以完全喪失利潤，但也造成一定財務影響。

全美各大機場航班逐漸恢復。圖為旅客12日在芝加哥歐海爾國際機場排長龍等候安檢通關...
全美各大機場航班逐漸恢復。圖為旅客12日在芝加哥歐海爾國際機場排長龍等候安檢通關。(美聯社)

亞特蘭大 芝加哥 復工

