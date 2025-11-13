參議員手機紀錄不當遭扣可索賠 兩黨同批「自肥條款」

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導

國會為結束史上最長政府關門通過撥款法案，但其中一項條款引發兩黨強烈反彈。該條款允許參議員就手機紀錄遭扣押提告索賠50萬元，被批為「自肥條款」與「史上最腐敗的規定之一」，讓法案蒙上爭議陰影。

國會山莊報(The Hill)報導，國會兩黨議員在12日一致抨擊將允許參議員從手機紀錄遭扣押的訴訟中獲取可觀賠償金的條款。

此舉與前特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查2021年1月6日國會暴動事件時所取得的參議員資料有關。該條款具追溯效力，自2022年起生效，允許任何參議員若其通訊資料在未被通知的情況下遭調取或取得，可提起訴訟並索賠50萬元。史密斯當時曾在調查中要求取得八名參議員及一名眾議員的手機紀錄。

眾院規則委員會11日的聽證會上，共和黨籍德州眾議員羅伊(Chip Roy)表示，「如果民眾仔細看了這項條款，就會覺得這根本是自肥、圖利自己的操作，」他接著說，「我認為不妥。」

同為共和黨的喬治亞州眾議員史考特(Austin Scott)也主張應刪除此條款，但坦言這樣做又將迫使法案退回參院審議，進而延長政府關門時間。

「問題在於一旦刪除這條，法案就得退回參院，等於又回到了40天前的僵局，重新要想辦法讓法案從參院送出來，」史考特說。這場政府運作關門已持續一個多月，導致數以千計的聯邦員工被迫休假，許多民眾的糧食補助也中斷。因此，共和黨人表示，讓政府重新運作是當前首要任務。

對此，眾院撥款委員會主席、共和黨議員柯爾(Tom Cole)在會上表示，「我事前知道這條款嗎？不知道。它應該出現在撥款法案裡嗎？不應該，但我認為讓政府重新運作非常重要。」

至於眾院司法委員會(House Judiciary Committee)民主黨重量級議員拉斯金(Jamie Raskin)則在聲明中強烈譴責這項條款，稱其是「國會史上最明目張膽為政治私利與掠奪公帑而設的腐敗條款之一」。

