50年房貸+7年車貸 分析：民眾財務變差恐變一無所有

記者顏伶如／綜合報導
民眾收入是否能負擔食衣住行各種生計，成為當前重要議題。圖為房價上漲，加上房貸利率讓民眾生活不易。(美聯社)
民眾收入是否能負擔食衣住行各種生計，成為當前重要議題。圖為房價上漲，加上房貸利率讓民眾生活不易。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)12日分析，許多民眾對於日常生活開銷感到吃不消，包括「50年房貸」在內等頗富創意的解決之道紛紛出現，但共通點是消費者恐將背負更多債務，美國人可能變成不再擁有任何東西。

川普政府拋出「50年房貸」構想之前，汽車產業已經早一步推動「七年車貸」，由於新車價格平均已超過5萬，「七年車貸」的選項越來越受到消費者歡迎。不管是網購業者或實體商家則推出「先買後付」(Buy Now, Pay Later)選項，就連外送餐點的小額消費也能靠長期負債完成。

報導指出，這些選項雖然能夠降低消費者眼前的財務焦慮，可是從長遠角度來看卻會讓財務穩定受到打擊。舉例來說，50年期的房屋貸款可以讓每月房貸開銷減低，可是長達50年的利息支出，則可能比一般30年房屋期貸款多出一倍；若以平均壽命80歲計算，絕大多數人要在30歲就申請房貸，才能透過50年貸款計畫實現擁有房屋的夢想。

LendingTree首席消費者者財務分析師薛爾茲(Matt Schulz)說，一般而言，消費者最好避開超過一般時限的長期貸款，新車一旦開出車商的停車場就開始迅速貶值，消費者如果申請期限延長的汽車貸款，面臨風險是將來積欠車貸的金額超過車輛實際價值，「無論對誰來說，這種狀況都不理想」。

簡稱BNPL的「先買後付」能讓消費者先把東西買回家，晚一點才開始付款，某些民眾因此出手買下原本捨不得買的東西，尤其是年輕人。聯邦準備理事會(Federal Reserve)去年公布研究指出，最常使用「先買後付」的民眾通常整體財務狀況較差，還面臨財務流動性與信用方面的限制，許多消費者坦承「先買後付」是想買東西時的唯一選項。

美國夢的重要一環就是擁有房子，薛爾茲指出，擁有房子是一般民眾建立財富最容易的方式之一，但如今連續多年的高房價、房貸高利率狀況，某些民眾買房計畫已被迫暫停。

貸款 利率 川普

