快訊

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

美政府停擺43天市場無感 重啟後經濟走向如何？

編譯季晶晶／綜合外電
美政府停擺期間，航空管制人力不足令業者削減航班。（歐新社）
美政府停擺期間，航空管制人力不足令業者削減航班。（歐新社）

美國史上最長的政府停擺持續43天，始於10月1日，在周三落幕。許多策略師先前指出，停擺通常不會影響美股走勢，這個觀點在此輪停擺再次獲得印證，接下來的問題是，美國經濟前景又如何呢？

此次預算對峙是川普今年初重返白宮後，國會兩黨最激烈交鋒。停擺導致多項政府服務嚴重癱瘓：航空公司被迫減少航班，規模最大的聯邦食品援助計畫也首度中止。但在停擺期間，史坦普500指數累漲2.4%並創下新高。

經濟學家、國家經濟委員會主任哈塞特稱，政府停擺可能導致美國本季經濟成長率在本季下降1或1.5個百分點，但重啟應能推動經濟大幅反彈，部分原因是聯邦政府工作人員將再次領到薪水，並獲得補發的工資。

對航空業者來說，可能要一段時間才能恢復正常營運。

另外，停擺期間被延後的經濟報告將大量回補，投資人將迎來一波積壓已久的數據潮。

資深分析師、Pangaea Policy創辦人Terry Haines稱，停擺結束對市場是利多，因為「從航空交通到社福計畫與經濟數據在內各方面都逐漸明朗」，盡管不是立竿見影。他並補充了一個被市場低估的積極訊號：即使缺乏政府數據造成所謂的經濟不透明，金融市場依然運轉順暢。

白宮 聯邦政府 川普

